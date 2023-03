Brüsselis alanud Euroopa Ülemkogu keskendus konkurentsile

Ülemkogu teemade seas on ka Ukraina aitamine, kus Venemaaga piirnevad riigid üritavad päevakorda tuua uusi küsimusi, millega Kremlile peavalu valmistada.

"Järgmised sammud, mida me hakkame arutama ja suruma on eritribunal agressiooni kuritegudeks. Seda ma täna tõstatan kindlasti ka ÜRO peasekretäriga. Ja teine suur asi on nafta hinnalagi. Ja see on see, et me leppisime kokku, et see on viis protsenti alla turuhinna. Nüüd see hind on tulnud alla ja me leppisime kokku, et me vaatame selle ka üle. Aga seda hetkel tehtud ei ole, G7 poolt ka mitte. See on kindlasti üks asi, mida me edasi ajame," rääkis Kaja Kallas.

Soome peaminister Sanna Marin ütles, et üks valdkondi, kus saab Euroopa võimekust parandada, on relvade ja laskemoona tootmine. "Ma arvan, et see oli väga oluline otsus, mis varem sel nädalal tehti: saata Ukrainale rohkem laskemoona, mida nad iga päev vajavad," ütles Marin.