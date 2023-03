Saaremaa vald jätkab kolmes väikekoolis kuue klassiga

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk tunnistas, et koolireformi neis koolides ei plaanita läbi viia rahalise kokkuhoiu eesmärgil, vaid ikkagi õpilaste vähesusest.

"Motivatsiooni alge ei ole raha. Kui tahaksime rahaliselt kokku hoida, siis paneksime need koolid päris kinni, ja päris paljud koolid paneksime kinni. Probleem on lihtsalt selles, et lapsi pole. Kui me vaatame Excelit, siis tegelikult peaks panema vähemalt pooled Saaremaa koolid täiesti tuimalt kinni," sõnas Tuisk.

"Me maksame peale enamustele maakoolidele, see raha ei tule riigi poolt. Meil oleks odavam tuua lapsed linna kooli, või siis kuskile suurematesse keskustesse. Aga see on Excel, see ei ole regionaalpoliitika! Kodu lähedal võiks laps käia ikka nii kaua kui kannatab, ehk siis 1-6 klassi. Need koolid me tahame täna hoida kodu lähedal," lisas Tuisk.