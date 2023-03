Politseinikele maksti mullu väljateenitud aastate pensioni 8,5 miljoni eest

Politsei-, pääste- ja vanglaametniku väljateenitud aastate pensioni saajate arv on Eestis praegu 1456. Kui palju on Eestis väljateenitud aastate ehk niinimetatud eripensioni saavaid politseinikke, ei osatud sotsiaalkindlustusametist ERR-ile öelda, sest arvestus käib koos päästetöötajate ja vanglaametnikega.

Politseiametniku väljateenitud aastate pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse pensioni baasosa ja staažiosa, millele lisaks arvutatakse juurde 20 protsenti baasosast. Pensioni baasosa suurus on 276 eurot. Staažiosa suurus võrdub staažiaastate arvu (25 aastat) ja 90,6 protsendi aastahinde korrutisega. Aastahindeks on 7,718 ja seega on staažiosa 175 eurot. 20 protsenti baasosast on 55 eurot. Seega on politseiniku eripensioni suurus 506 eurot.

Mullu maksti pensionil politseiametnikele eripensioni kokku 8,5 miljoni euro eest. Kuna pensioni indekseeritakse iga aasta 1. aprillil pensioniindeksiga, siis aastatega kogusumma suureneb.

Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on politseiametnikel, päästeteenistujatel ja vanglaametnikel, kes on töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas sellele pensionile õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat.

Õigus saada väljateenitud aastate pension lisaks politseiametnikele, päästeenistujatele ja vanglaametnikel on näiteks lennundustöötajatel, kaevuritel, meremeestel, tekstiilitööstuse töötajatel, erivajadustega laste õpetajatel, linnasiseste liinide ühissõidukijuhtidel.

Väljateenitud aastate pension määratakse nende kutsealade töötajatele ja spetsialistidele, kes teevad sellist tööd, millega kaasneb enne vanaduspensioni ikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mis takistab sellel kutsealal või ametikohal töötamise jätkamist.

Kaitsepolitsei esitas sel nädalal kelmuse kahtlustuse politseijuhile Elmar Vaherile ja maksu- ja tolliameti juhile Eerik Heldnale. Kahtlustuse järgi aitas Vaher Heldnal saada eluaegset väljateenitud pensioni, milleks Heldnal poleks muidu õigust olnud, kuna tal puudub vajalik 25-aastane politseiametniku staaž.