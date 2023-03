Pekingi väitel Hiina firmad ei luura lääneriikide kodanike järele

USA poliitikud muretsevad, et Hiina tehnoloogiafirmad aitavad kommunistlikul parteil koguda lääneriikides elavate inimeste andmeid. Hiina välisministeerium lükkas USA väited tagasi ja väitis, et Washington tahab Tiktoki äritegevust piirata.

"USA on Tiktoki põhjendamatult maha surunud, kuigi valitsus pole esitanud tõendeid selle kohta, et Tiktok ohustab riigi julgeolekut," teatas reedel Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning.

"Hiina valitsus pole kunagi palunud ega hakka paluma, et ettevõtted koguksid või edastaksid teistes riikides asuvaid andmeid või luureandmeid vahenditega, mis on vastuolus kohalike seadustega," lisas Mao Ning.

Mao Ning esitas oma väited päev pärast seda, kui USA esindajatekoja energeetika- ja kaubanduskomitee liikmed ründasid viis tundi kestnud kuulamisel Tiktoki tegevjuhti Shou Zi Chewi.

Shou Zi Chew proovis USA poliitikuid veenda, et Tiktok ei ohusta ameeriklaste turvalisust. Ajaleht The Wall Street Journal hindas, et Shou Zi Chew ei suutnud poliitikuid ümber veenda.

Vabariiklane Cathy McMorris Rodgers palus Shou Zi Chew'l 100 protsendilise kindlusega väita, et Peking ei saa Tiktoki kasutada ameeriklaste jälgimiseks. Chew väitis siis, et Tiktok hoiab oma sisu vabana mistahes valitsusepoolsest manipuleerimisest.

"Kui te ei saa seda 100 protsenti kindlalt öelda, võtan seda kui eitavat vastust," vastas Rodgers.

Demokraat Frank Pallone ütles, et pole veendunud, et Tiktoki turvalisuse plaanid toimivad. "Usun endiselt, et Pekingi kommunistlik valitsus kontrollib teie tegevust ja suudab seda mõjutada," märkis Pallone.

Joe Bideni administratsioon nõuab, et Tiktoki emafirma ByteDance loobuks oma osalusest videorakenduses. Vastasel juhul võib USA Tiktoki keelustada. Hiina kaubandusministeerium teatas aga hiljuti, et Tiktoki müük nõuab kompartei heakskiitu.