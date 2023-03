Riigikogu uus opositsioon loobub tõsisest koostööst

Praegu riigikogu opositsiooni moodustavad Keskerakond, Isamaa ja EKRE olid koos Jüri Ratase teises valitsuses, mis astus ametisse aprillis 2019. aastal ning oli võimul kuni 2021. aastani. Nüüd, opositsiooni jäädes, pole kolmel erakonnal kavatsust ühiselt tegutema hakata. Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et igal erakonnal on teemad, mille eest nad seista tahavad.

"Näiteks tasuta ühistranspordi kaotamisse suhtuvad Isamaa ja EKRE küllaltki leigelt, aga Keskerakonna hinnangul on tegemist väga vale sammuga ja me oleme valmis selle eest ka riigikogus võitlema," ütles Hanimägi.

"Meile on tähtis eesti keelsele haridusele üleminek, eesti keele seaduse muudatused, et meil keel ja kultuur saaksid säilida. Kõik meie algatatud peretoetuste teemad ja lapsetoetused. Meie ajame oma rida edasi. Kui me vaatame, kes on opositsioonis - meil on Keskerakond ja EKRE, kes on tegelikult ka valimistel püüdnud kõnetada venekeelset elanikkonda, siis meil seal ühiseid vaateid ei kipu olema," rääkis Isamaa aseesimees Riina Solman.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles eile erakonna volikogul, et EKRE kuvand on varjutanud Isamaad. Hanimägi ütles, et enne valimisi oli näha, et EKRE retoorika ei ole sobilik.

"Ütlesime seda ka välja. Ja ma väga loodan, et EKRE-ga tuleb konstruktiivne koostöö, mõistlik arutelu riigikogus. Neil on väga palju häid saadikuid, aga paljugi sõltub neist endist," sõnas Hanimägi.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et see, et EKRE-ga koostööd teha ei taheta, ei tee ta meelt mõruks. "Tõmbab mul muige näole. Ma ei pea seda juttu esiteks siiraks. Teiseks on see minu meelest mingi nihestunud kaotusevalu välja elamine vales kohas. Jutud sellest, et neil läks valimistel kehvasti sellepärast, et nad tegid meiega koos valitsust, ei ole empiiriliselt tõsi, aga eks igaüks lohutab ennast nii nagu oskab," sõnas Helme.

Helme sõnul puudub opositsioonil vajadus hoida kogu aeg ühtset joont, kuid on teemasid, mis on vaja omavahel kokku leppida. Näitena toob ta opositsioonile jäävate kohtade täitmise. Ning need kohad on komisjonide aseesimeeste kohad ning ka riigikogu teise aseesimehe koht.