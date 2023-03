Meelelahutajate ja suunamudijate ettevõtted tegid korraliku käibe

Paljud avalikkuses ja sotsiaalmeedias enda elu aktiivselt kajastavad meelelahutajad ja sisuloojad on oma tuntuse edukalt rahasse konventeerinud: neile kuuluvate ettevõtete majandustulemused näitavad aasta-aastalt paisuvat käivet.

Meelelahutusvaldkonnas kuulsust kogunud Brigitte Susanne Hundi Instagrami kontol on 120 000 jälgijat. Hundile kuulub kaks ettevõtet: 2021. aastal loodud Lõuapoolik OÜ, mille põhitegevusala on teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine, ning 2017. aastal registreeritud BSH OÜ, mille peamine tegevusala on kinofilmide ja videote tootmine.

Kui Lõuapoolik ei ole majandusaasta aruandeid esitanud ja äriregistrist ei nähtu, et ettevõttel oleks aktiivset tegevust, siis BSH OÜ 15 kuud hõlmanud müügitulu ulatus möödunud majandusaastal üle 142 000 euro. Ettevõttes oli üks töötaja ning tööjõukulude kogusumma oli 13 728 eurot.

Osaühingu käive on igal aastal kasvanud: 2018. aastal oli see üle 19 000 euro, aasta hiljem ligi 25 000 eurot, 2020. aastal üle 39 000 euro ning 2021. aastal juba ligi 72 000 eurot.

Püstloodis ülespoole on liikunud ka Hundi ettevõtte kasum: 2019. aastal jäi see alla 4000 euro, 2021. aastaks oli kasvanud 27 000 euro lähedale ning mullu ulatus ligi 70 000 euroni. BSH OÜ omakapital on ligi 134 000 eurot.

Hunt ei olnud nõus ERR-ile avaldama, kui suure osa tema majandustegevusest moodustab sotsiaalmeediaturundus ja kui suure osa eri saadetes osalemine ja nende juhtimine. "See on ärisaladus, ma ei soovi rahast rääkida," ütles Hunt ERR-ile.

Instagramis on Hunt teinud koostööd kümnete firmadega, mille hulka kuuluvad näiteks laenufirma Creditea, ilutoodete müügiga tegelev ettevõte Macta Beauty või hambakliinik Maxilla.

2017. aastal asutatud Parimblogi OÜ põhitegevusala on reklaami vahendamine meedias ja selle omanik on Mallu Mariann Treimann, kes on tuntud kui Malluka blogi pidaja. Tema Instagrami kontol on jälgijaid 55 800.

Malluka blogi on tasuline: selle eest tuleb maksta 4,99 eurot kuus või osta artikleid ühekaupa hinnaga üks euro. Mallukas ütles ERR-ile, et ta blogil on 1300 tellijat.

Eelmise aasta aruannet ei ole ettevõte veel esitanud, kuid 2022. aasta neljanda kvartali käive oli kahe töötajaga ettevõttes üle 29 000 euro.

Ettevõtte varasemate aruannete põhjal on näha pidevat käibekasvu. 2019. aastal 40 000 euro lähedale küündinud käive kasvas aasta hiljem 87 000 euro suuruseks ja ületas 2021. aastaks juba 133 000 eurot.

Samas rütmis on kerkinud Parimblogi OÜ kasum, mis oli 2019. aastal üle 3000 euro, 2020. aastal üle 10 000 euro ja 2021. aastal üle 14 000 euro.

Malluka sõnul tuleb kogu tema tulu sotsiaalmeediaturundusest ja et käibe ja kasumi kasv on tingitud just firmade suuremast huvist tema teenuste vastu.

Seltskonnategelase ja ajakirjanikuna tuntud Anu Saagimil on osalus seitsmes ettevõttes, millest viie puhul on ta ainuomanik. Instagramis jälgib teda 22 200 inimest.

Juba 1996. aastal tegevust alustanud Ratia Stuudio Osaühingu põhitegevus on ajakirjanduslik tegevus erinevates meediakanalites ja esinemised meelelahutusüritustel, ruumidisain, disainialased konsultatsioonid ning sellealaste artiklite avaldamine.

Möödunud aasta viimases kvartalis oli ettevõtte käive üle 13 000 euro, kuid kogu aasta andmeid kokku võtvat aruannet ei ole veel äriregistrile esitatud.

2021. aastal ulatus Saagimi ainuomandis olev Ratia Stuudio käive üle 41 000 euro, kuid ettevõte sedastas aastaaruandes, et seoses koroonaviiruse levikuga nende müügitulu vähenes ja ettevõte jäi üle 1700 euroga miinusesse. Samas kinnitas osaühing, et ohtu jätkuvusele ei ole ning tekkinud kahjum kaetakse eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Samuti Saagimile kuuluv Skandaalne OÜ on asutatud 2019. aastal ning selle tegevusalaks on äriregistris muud lõbustus- ja vaba aja tegevused. Mullust aruannet ei ole ettevõte veel esitanud, kuid 2021. aasta aruandes teatab omanik, et aruandeaasta põhiliseks tegevusteks oli mitmesugustes meelelahutusprojektides osalemine.

Skandaalne OÜ käive oli toona 7225 eurot ja osaühing lõpetas aasta ligi 4000-eurose kahjumiga, mida põhjendas aruandes koroonaviirusest tingitud ebakindla olukorraga.

Ettevõtte varad ulatusid 2021. aastal ligi 470 000 euroni ning sellest üle 467 000 euro moodustasid kinnisvarainvesteeringud. Omakapital oli ligi 498 000 eurot.

Teistel Saagimile kuuluvatel ettevõtetel möödunud aastal äriregistri andmetest lähtuvalt aktiivset majandustegevust ei olnud.

Saatejuhi, muusiku ja sisulooja Mihkel Raua osaühing Raud Meedia põhitegevus on sisuloome teenuste osutamine, helisalvestiste tootmine ning müük, meelelahutus- ja reklaamiürituste korraldamine ja läbiviimine.

Ettevõte paistab samuti silma muljet avaldavate majandustulemustega. Eelmise aasta aruannet ei ole veel esitatud, kuid möödunud aasta neljandas kvartalis oli OÜ Raud Meedia maksustatav käive ligi 33 000 eurot.

2021. aastal ulatus ettevõtte käive üle 181 000 euro, 2020. aastal üle 160 000 euro ja 2019. aastal üle 169 000 euro. Kasum oli 2020. ja 2021. aastal vastavalt 3189 ja 3818 eurot.

Instagramis on Raual 13 500 jälgijat.

Andrei Zevakini Instagrami jälgib 60 400 inimest. Talle kuuluv temanimeline osaühing loodi 2017. aastal ja eelmise aasta viimases kvartalis ulatus selle maksustatav käive ligi 31 000 euroni. Eelmise aasta majandustulemusi ei ole ettevõte veel esitanud ning alles tänavu jaanuaris laekus äriregistrile selle 2021. aasta aruanne.

Viimasest selgub, et toona oli Zevakini osaühingu käive üle 42 000 euro ja kasum üle 23 000 euro. See oli suur hüpe võrreldes eelnenud aastaga, mil Andrei Zevakin OÜ käibenumber oli ligi neli korda väiksem ja kasum 771 eurot.

End terapeudiks nimetava Laura Valgu usaldusühing Suurem Teadlikkus on registrisse kantud 2021. aasta septembris. Möödunud aasta viimases kvartalis oli selle käive üle 12 000 euro, kuid majandusaasta aruandeid ei ole ettevõte veel esitanud.

Instagramis on Valgul veidi alla 20 000 jälgija.

Varem Palja Porgandina tuntud Merilin Taimre kannab praeguseks nime Cassia Shakti Šamotailo ning peab osaühingut Creative Content, mille nimi oli varem OÜ Paljas Porgand. Ettevõte pakub sisuturundusteenust ja kirjastab raamatuid.

2021. aastal oli ettevõtte käive üle 60 000 euro ja kasum üle 28 000 euro, aasta varem olid nii käive kui ka kasum mõni tuhat eurot väiksemad.

Ettevõtte omakapital ulatub 122 446 euroni.

Tõsielustaar Merylin Naud jälgib Instagramis 35 600 inimest. Talle kuulub kaks ettevõtet: Kullakaevur OÜ ning MerkZino OÜ. Kummalgi ei ole äriregistri andmetel viimases kvartalis majandustegevust olnud.

MerZino on asutatud 2015. aastal ning selle põhitegevusala on suhtekorraldus ja teabevahetus. 2021. aastal oli ettevõtte käive üle 15 000 euro ja kasum 25 eurot.

2020. aastal asutatud Kullakaevur kuulub kahasse Naule ja teisele sotsiaalmeediastaarile Anita Sibulale. Viimasel on Instagramis Naust vähem jälgijaid – 18 900.

Kahe suunamudija ühine ettevõte ei ole veel mulluse majandusaasta aruannet esitanud, kuid 2021. ja 2020. aasta tegevusaruande kohaselt puudub ettevõttel majandustegevus.