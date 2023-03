Henrik Hololei otsustas Brüsselis ametit vahetada

Kolme Brüsseli ametniku sõnul lahkub Hololei oma ametist, kuna Politico kirjutas, et ta nõustus Qatar Airwaysi tasuta lendudega. Politico kirjutas hiljuti, et Hololei otsustas ise, et Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletite võtmisel pole huvide konflikti. Hololei kinnitas ametist lahkumist e-kirjas kolleegidele.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul lahkub Hololei Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi juhi kohalt ja temast saab poliitiline nõunik komisjoni rahvusvahelise partnerluse eest vastutavas osakonnas, teatas Politico.

Hololei kinnitas ametivahetust e-kirjas kolleegidele

Henrik Hololei saatis hiljem oma asutuse töötajatele e-kirja, milles kinnitas enda ametivahetust. Hololei sõnul oli liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juhi kohalt taandumine tarvilik tagamaks ameti eesmärkide parem tagamine, mis Hololei sõnul on ohutum, jätkusuutlikum, targem ja vastupidavam transpordisüsteem Euroopale. Hololei sõnul palus ta ise enda ameti vahetust.

Hololeiga oli seotud Katari skandaal

Politico andmetel lendas Hololei aastatel 2015–2021 üheksa korda Katari riigile kuuluva lennufirma Qatar Airways lennukite äriklassis. Kuus neist lendudest toimusid ajal, kui peeti läbirääkimisi Qatar Airwaysi Euroopa Liidu turule lubamise üle ning neljal juhul maksis lendude eest kas Katari valitsus või sellega seotud isikud.

Politico teatel otsustas Hololei ise, et Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletite võtmisel pole huvide konflikti. Komisjon muudab ka Hololeid puudutava skandaali tõttu reegleid. Edaspidi ei saa komisjoni kõrgemad ametnikud enam iseenda huvide konflikte hinnata.

Hiljuti teatas Euroopa Komisjon, et alustas Hololei Katari reiside uurimist. Mitmed Euroopa Komisjoni ametnikud ütlesid seejärel Politicole, et Hololei peaks uurimise ajaks ametist lahkuma.