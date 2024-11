Euroopa Prokuratuur alustas Hololei suhtes kriminaalmenetlust

Liberation kirjutas, et Euroopa Prokuratuur otsustas kolmapäeval 30. oktoobril alustada ex officio uurimist Euroopa Komisjoni kõrge ametniku Hololei suhtes.

Leht lisas, et Euroopa Liidu pettusevastane amet (OLAF) on tuvastanud, et Katar oli pakkunud Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi endisele peadirektorile ja tema perele kümneid äriklassi lende, tasutud puhkusi ja isegi kingitusi mitmekümne tuhande euro suuruse summa eest vastutasuks konfidentsiaalse teabe eest, mis oli seotud nn avatud taeva lepingu läbirääkimistega aastatel 2016–2019. Leping võimaldas Katari lennufirmal Qatar Airways saada alates 2021. aastast tasuta juurdepääs kõikidele EL-i lennujaamadele, mis on eriti helde leping ilma tegeliku hüvitiseta Euroopa ettevõtetele, märkis Liberation.

Oletatav korruptsiooniafäär on sellisel võimutasemel enneolematu, rõhutas Libération, viidates OLAF-i konfidentsiaalsele raportile, millega leht tutvuda sai.

Liberation tõdes, et Euroopa Komisjon ei ole miskipärast ühendust võtnud ei Euroopa Prokuratuuri ega Belgia õiguskaitsega, mis on pädevad seda tüüpi juhtumeid käsitlema. Potentsiaalselt hukatuslik dokument on aga olnud Euroopa täitevvõimu juhi Ursula von der Leyeni laual alates juulist.

Teema käsitleti ka neljapäeval Euroopa Komisjoni igalõunasel briifingul, kus Liberationi ajakirjanik Jean Quatremer püüdis Euroopa Komisjoni kõneisikutelt rohkem uurimise kohta teada saada, muu hulgas seda, mis komisjon ei ole pöördunud juhtunu uurimiseks Belgia võimude poole, millel asukohariigina on see pädevus.

Euroopa Liidu pettusevastane amet alustas Euroopa Komisjoni juhtiva transpordiametniku kohalt Katarilt vastuvõetud lennureiside tõttu lahkunud Hololei suhtes uurimist pettusekahtluse alusel eelmise aasta märtsis.

Hololei on ise kõik süüdistused tagasi lükanud.

Euroopa Prokuratuur on Euroopa Liidu sõltumatu organ, mis vastutab Euroopa Liidu finantshuvide vastaste kuritegude uurimise, nende eest süüdistuse esitamise ning kohtus vastutusele võtmise eest, sealhulgas on selle uurimise all pettused, korruptsioon, rahapesu ning piiriülene käibemaksupettus.