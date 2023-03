Soome õhuvägi harjutas koos NATO-ga Balti õhuruumi kaitsmist

Õhuvõitlusõppuseks startisid Ämari lennubaasist neli Soome Hornetit, kaks Saksa ja kaks Briti õhuturbe Eurofighterit. Lisaks olid õhus Prantsuse, Hollandi ja USA lennukid – mõlemal poolel tosin hävitajat ja kolm tankurlennukit.

"Kaks vastaspoolt simuleerivad peaaegu nagu õhusõda. Mõned lennukid üritavad tabada maasihtmärke ja teine pool püüab neid sealjuures takistada. Samal ajal toimub õhuvõitlus

Balti riikide õhuruumi kontrollimise nimel," rääkis õppustel Briti õhuväeüksuse ülem kolonelleitnant Scott Maccall.

Lisaks Ämari lennuväljale tõusid lennukid veel Leedust Šiauliaist, kahelt Poola, kahelt Saksa lennuväljalt ja Suurbritanniast.

"Õppus on plaanitud ajaraami poolteist tundi. Aga meil läheb rohkem aega. Kui me alustame tankimist enne väljalendu, siis kõik lennukid on täis tangitud, need kulutavad kütuse õppuse ajal ära, peavad võitlust tund kuni poolteist, siis on kütus otsas ja nad naasevad oma baasidesse," lausus Saksa õhuväeüksuse ülem kolonelleitnant Christoph Hachmeister.

Varem on Rootsi vihjanud, et võiks panustada sarnaselt NATO lahingugruppidele Balti riikides. Kuivõrd võiks Soome õhujõud tulevikus osaleda näiteks Balti õhuturbemissioonides?

"Need otsused tehakse üheskoos Brüsselis. Saceur'il on oluline roll selles. See arvamus, et Soome nagu võtaks endale Baltimaade kaitsmise, seda ei ole kavas siin Eestis ega meil Soomes," ütles Soome suursaadik Vesa Vasara.

Soome õhuvägi on varem tihedalt harjutanud NATO õhujõududega, viimati eelmisel nädalal kuue hävitajaga Suurbritannias. Eestis olid Soome lendurid viimati 2019. aastal.