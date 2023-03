EKRE valimistulemuste väljakuulutamist ei vaidlusta

Vabariigi valimiskomisjon registreeris riigikogu liikmed ja kuulutas valimistulemused välja. Nüüd on kord presidendi käes, kelle ülesanne on riigikogu kokku kutsuda. Teoreetiliselt on küll võimalik valimistulemuste väljakuulutamist vaidlustada, kuid EKRE seda ei tee.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium vaatas läbi kuus viimast riigikogu valimistega seotud kaebust, mille hulgas olid ka EKRE ning Ühendatud Vasakpartei oma, ning ühtegi kaebust ei rahuldatud.

Põhiliselt puudutasid kaebused elektroonilist hääletust ja laiemalt elektroonilise hääletamise vastavust põhiseadusele. Riigikohtu hinnangul tuleks e-hääletust seadustes täpsemalt reguleerida, sest valimiste kord pärineb pabervalimiste ajast.

"Ma ütlen ausalt, et mind ei veennud see, et valimistes oleks midagi sisuliselt valesti. Aga küsimus on selles, et need kahtlused tuleks ka selgelt ja korralikult ümber lükata, niimoodi, et need oleks ükskord ära vaieldud nii, et rohkem neid ei esitataks," ütles riigikohtu esimees Villu Kõve.

Samuti vajaks tema sõnul täpsemat regulatsiooni ka kaebuste esitamisega seonduv. Kõve sõnul vajaks riigikohus nendesse süvenemiseks rohkem aega.

Neljapäeva õhtul kogunes ka vabariigi valimiskomisjon, kes tõmbas seekordsetele riigikogu valimistele joone alla.

"Vabariigi valimiskomisjon allkirjastas täna üleriigilised hääletamistulemused protokollina. Määras kindlaks riigikogu liikmed ja asendusliikmed, otsustas erakondadele ja üksikkandidaatidele kautsjoni tagasimaksmise või riigi tuludesse jätmise. Meie poolt on valimistulemustega kõik," sõnas valimiskomisjoni esimees Oliver Kask.

Parlamenti pääsenutel on nüüd viis päeva aega riigikogu kohast loobumiseks.

"Eks see uus riigikogu peab kokku tulema ja arutama ka, et kuidas valimise seadust muuta ja täpsustada. Igatahes uue riigikogu kokkukutsumiseks ja tööle hakkamiseks kohtupraktikast või valimiskaebustest mingit takistust ei jäänud," rääkis Kask.

Vähemalt teoreetiliselt on võimalus ka valimistulemuste väljakuulutamist vaidlustada. Vasakparteilased lubasid asja juristidega arutada. EKRE esimees Martin Helme ütles, et nemad valimistulemuste väljakuulutamist vaidlustama ei hakka. Küll aga soovib EKRE riigikogus e-valimiste teemat seaduste muutmise tasemel jätkata.

"See on nüüd töö, mida riigikogus peaks tegema. Eks me saame siis näha, kuidas ühe opositsioonierakonna ettepanekud Eesti valimissüsteemi usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks muutmisel lendu lähevad," ütles EKRE juht Martin Helme.

Uus riigikogu koguneb suure tõenäosusega esmaspäeval, 10. aprillil, kell 14.00.