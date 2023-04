USA leht: Trump võis tõkestada Mar-a-Lago saladokumentide juurdlust

USA ajaleht The Washington Post teatas allikatele tuginedes, et nii USA justiitsministeerium kui ka FBI on saanud enda kätte tõendeid, mille kohaselt võis Trump Mar-a-Lago kompleksist leitud saladokumentide juurdlust tõkestada.

The Washington Post teatas, et USA justiitsministeerium ja FBI on saanud enda kätte värskeid tõendeid, mille kohaselt võis endine USA president Donald Trump tõkestada Mar-a-Lago kompleksist leitud saladokumentide juurdlust. Lehe allikate sõnul kontrollis Trump peale USA valitsuse saladokumentide üleandmise nõuet üle, et mis sisaldub tema valduses olevate saladokumentide kastide sees ning soovis osad dokumendid enda käes ka hilisemaks hoida.

Täiendavad tõendid tulid esile kui uurijad said enda käsutusse ühe endise Trumpi heaks töötanud inimese e-kirjad ja tekstsõnumid, mis aitasid eelmise aasta sündmusi paremini mõista. The Washington Post tõi esile, et kuigi nii endise USA presidendi Donald Trumpi kui ka varem USA asepresident olnud Joe Bideni kodudest on leitud salajasi valitsusdokumente, siis ainult Trumpi dokumentide juhtumi puhul on juurdlust püütud tõkestada.

Mar-a-Lago juurdlus on üks neljast eraldiseisvast kriminaaljuurdlusest, mis puudutavad endist USA presidenti Donald Trumpi. New Yorgis esitati Trumpile ametlik süüdistus, mis meedia allikate teatel võiks olla seotud vaikimisraha maksmisega Stormy Danielsile. Trump peaks selle juurdlusega seoses minema kohtu ette teisipäeval. Lisaks uuritakse Georgia osariigi ja USA välisministeeriumi poolt Trumpi sekkumist 2020. aasta presidendivalimiste protsessi.

Trumpi esindaja Steven Cheung saatis The Washington Postile, et sellistel nõiajahtidel Donald Trumpi vastu pole alust ei faktidel ega seadustes. Cheung nimetas ka USA võimude poolt The Washington Postile info lekitamist ebaseaduslikuks tegevuseks, mis on mõeldud juriidilise protsessi korrumpeerimiseks.

FBI korraldas Mar-a-Lago kompleksis salajaste valitsusdokumentide leidmiseks 2022. aasta augustis läbiotsimise, mille käigus leiti suures koguses salajasi valitsusdokumente, millest Trump oleks pidanud presidendiametiaja lõpus loobuma. Uurijad kahtlustavad, et mitmed salajasi dokumente sisaldavad kastid viidi Mar-a-Lago hoiualast peale esmast USA valitsuse nõuet mujale ning Donald Trump isiklikult kontrollis osade kastide sisu.

USA kohtule esitatud dokumentide kohaselt viidi läbiotsimine läbi, kuna otsiti tõendeid, mille kohaselt oleks püütud juurdluse tõkestamiseks dokumente või objekte kas muuta, hävitada, moonutada või varjata. Oluline nüanss juurdluse tõkestamise süüdistuses on kavatsus ning prokurörid peavad tõestama, et tehtud tegevused olid mõeldud takistamaks läbiviidavat juurdlust. The Washington Post teatas oktoobris, et Donald Trumpi autojuht kinnitas uurijatele, et ta viis mõned kastid peale dokumentide üleandmise nõuet Mar-a-Lago kompleksist mujale.

Allikate sõnul esitas Donald Trump USA valitsusele dokumentide kohta valeinfot ka 2022. aasta alguses enne valitsuse nõuet dokumendid üle anda. Tollal püüdis USA rahvusarhiiv saada enda kätte mitmeid Donald Trumpi presidendiaja dokumente. Allikate sõnul käskis Trump oma nõunikel ja advokaatidel väita avalikult, et kõik dokumendid on juba üleantud. Trump olevat küsinud ka välist juriidilist nõu, et kuidas hoida dokumendid ka edaspidi enda valduses.