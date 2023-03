Vandekohtunikud otsustasid esitada Donald Trumpile süüdistuse

See on esimene kord USA ajaloos, kui endine president seisab silmitsi kriminaalsüüdistusega.

Vandekohtunikud on küll hääletanud, kuid süüdistuse täpne sisu avalikustatakse alles järgnevate päevade jooksul. USA meediaga rääkinud allikad väidavad, et Trump saab süüdistuse äripettuses.

New Yorgi prokuratuuri uurimine oli seotud valimiseelse vaikimisraha maksmisega naistele, kes olid endise presidendiga väidetavalt armusuhtes.

CBS-i uudiste õigusanalüütik Rikki Kileman ütles, et juhtum on osaliselt seotud äridokumentide võltsimisega, mis on väärtegu. "Samuti teame, et spekulatsioonide järgi võis see väärtegu kasvada kriminaalsüüdistuseks, sest võltsimisega üritati varjata üleriiklike kampaaniareeglite rikkumist," selgitas ta.

Prokurörid võtsid juba ühendust Trumpi advokaatidega, et arutada tema võimude kätte andmist. Väidetavalt juhtub see teisipäeval.

"See tähendab, et ta läheb New Yorgi vanglasse, kus võetakse sõrmejäljed ja tehakse foto. Me eeldame, et teda ei hoita seal kinni. Tuletan meelde, et ükskõik, mis pidi juhtumit vaadata, see pole vägivaldne kuritegu. Tavaliselt loetakse seejärel kohtus ette süüdistus," rääkis CBS-i uudiste õigusanalüütik Jessiva Levinson.

Vaatamata kriminaalsüüdistusele kavatseb Trump 2024. aasta presidendikampaaniaga jätkata. Kirjalikus avalduses nimetas ta süüdistust poliitiliseks tagakiusamiseks ja valimistesse sekkumiseks.

Samuti rõhutas Trump, et see on järjekordne demokraatide nõiajaht, millega üritatakse peatada tema algatatud poliitilist liikumist.

Donald Trumpi toetajad näevad teda nüüd ilmselt täieliku ohvrina. "Isegi demokraadid ja liberaalid peaksid mõistma, et see, mida temaga tehakse, on põhiseadusvastane. See on vastuvõetamatu. Sellised asjad juhtuvad totalitaarsetes režiimides ja politseiriikides, mitte USA-s," ütles üks endise presidendi poolehoidja.

Nii New Yorgi kui ka pealinna Washingtoni võimud on süüdistuseks valmistunud mitu nädalat, sest kardetakse võimalikke meeleavaldusi.

Trump seisab silmitsi veel teistegi uurimistega, mis on seotud 2020. aasta presidendivalimiste tulemuste mõjutamisega ja valitsusdokumentide hoiustamisega.