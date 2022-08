Leht: FBI otsis Trumpi kodust USA tuumarelvadega seotud dokumente

USA leht The Washington Post teatas, et USA endise presidendi Donald Trumpi kodus läbi viidud läbiotsimise ajendiks olid tuumarelvadega seotud dokumendid, mida endine president ei olnud korrektselt ametiaja lõppedes riigile tagasi andnud.

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) tegi esmaspäeval läbiotsimise Trumpi Florida Mar-a-Lago kuurordis. Läbiotsimise käigus otsiti taga Trumpi kätte jäänud USA valitsuse salastatud dokumente.

The Washington Post teatas neljapäeval, et läbiotsimise ajendiks olid Trumpi valdusesse jäänud dokumendid, mis puudutavad USA tuumarelvade arsenali. Lehe sõnul ei ole selge kas konkreetsed dokumendid leiti.

Reutersi teatel viis FBI Trumpi Florida valdusest minema 10 kasti erinevate asjadega.

USA rahvusarhiivi teatel andis Trump arhiivile jaanuaris 15 kasti erinevate dokumentidega. New York Timesi allikate väitel oli aga FBI agentidel alust arvata, et Trump ei andnud üle kogu materjali, mis ta Valges Majast lahkudes kaasa võttis.

USA justiitsminister Merrick Garland teatas neljapäeval, et USA justiitsministeerium esitas taotluse avaldada läbiotsimisorderi sisu avalikkusele.

Garland ütles ka, et ta isiklikult kiitis heaks Trumpi Florida kodu läbiotsimise, vahendab CNN. Samasugust avalikustamist siiski ei tehta nende dokumentide osas, mis olid läbiotsimisorderile aluseks.

USA föderaalse juurdlusbüroo endise töötaja Kathy Guideri sõnul tõenäoliselt kärbitakse avalikustatud orderit olulisel määral, kuna muidu võib selle sisu vihjata, kellelt saadi vajalik info.

Garland juhtis tähelepanu asjaolu, et USA justiitsministeerium ei teatanud avalikkusele Trumpi kodu läbiotsimisest, vaid seda tegi Trump ise. Donald Trump ja mitmed vabariiklased on läbiotsimist nimetanud poliitiliseks tagakiusamiseks.

Donald Trump teatas sotsiaalmeedias, et tema advokaatidel oli enne läbiotsimist FBI agentidega hea läbisaamine ning "USA valitsus oleks saanud kõik mis nad tahavad, kui see meil olemas on."

Endisel presidendil on kohtu hinnangul õigus läbiotsimisorderi avalikustamine vaidlustada.

George Washingtoni Ülikooli õigusprofessori Jonathan Turley sõnul samas ei ole selge kas FBI tegevus oli proportsionaalne. Professor toob välja, et talle esitati enne läbiotsimist nõue, mida ta täitis ja mida ta ei vaidlustanud ning valitsusametnikele näidati vabatahtlikult hoiuruumi, mida nende nõuannete järgi ka turvalisemaks tehti.

Uurijad käisid juba juuni alguses Mar-a-Lagos, et kohtuda Trumpi advokaatidega. Telekanali CNN allikate teatel kohtus Trump uurijatega ja juhatas siis nad keldriruumi, kus hoiti dokumente.

Turley sõnul ei olnud seni toimunu piisav alus, et saata 40 FBI agenti öisele haarangule.