Tartu rattateede põhivõrgu ehitustööd lükkuvad edasi

Tartu rattateede põhivõrgu eelarve järgmiseks viieks aastaks on ligi 20 miljonit eurot, millest üle poole peaks katma välisrahastus. Sel suvel loodeti alustada Turu tänavale ning Vabaduse puiesteele rattaradade rajamist riikliku toetusmeetme abil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et linn lootis ehitustöödega alustada juba tänavu. "Aga nüüd on nii et kui me midagi toetusega teha tahame, siis peame järgmisel aastal tegema," sõnas Haak.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm rääkis, et linn tahtis sellel aastal valmis saada Vabaduse puiestee ja Turu tänava rattateed. "See oli just sellest tulenev, et me kultuuripealinna aastal ei tahtnud väga suuri ehitustöid teostada. Kuidas see plaan nüüd edasi läheb, sõltubki sellest, millal see meede avaneb," lausus Tamm.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute juhataja Indrek Gailan ütles, et kuigi esimene plaan oli avada toetusmeede enne aprilli, siis nüüd on tähtaeg lükkunud aasta teise kvartalisse. Samas ei ole keelatud taotleda rahastust juba tehtud tööle.

"See eeldab teatud riski võtmist. Kui need projektid vastavad meie üldnõuetele, on eraldi tähistatud, eraldi rajad, eraldatud autoteest, ohutud. Sellisel juhul ei ole Tartul probleemi ka tagantjärgi juba ehitatud projektile taotlust taotleda," rääkis Gailan.

Enamik Tartu põhivõrgu tänavatest on planeeritud nii, et rattatee on eraldi nii auto- kui kõnniteest. Rein Haak ütles, et paljuski tuleb ruum rataste jaoks parkimiskohtade arvelt.

"Kuskilt see ruum peab tulema ja seda ruumi vanades asumites lihtsalt võtta ei ole. Laial tänaval, kus tuleb kummalegi tänava poole rattarada, seal kaovad nii parkimiskohad kui ka tõenäoliselt läheb see tänav ühesuunaliseks.

Rattateid tuleb ka väljapoole põhivõrku. Mais algavad ehitustööd Ujula tänaval, kuhu samuti tuleb rattarada parkimiskohtade asemele. Ujula tänava jaoks on linn eraldanud 800 000 eurot," rääkis Haak.