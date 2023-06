Tartu südalinna renoveerimistööd mõjutavad kohalikke ettevõtjaid

Tartu südalinnas käivad sel suvel mahukad renoveerimistööd. Hoolimata tekkivast mürast kõik ettevõtjad ehitamises probleemi ei näe.

"Tegelikult ei mõjuta väga ja mul on hea meel, et linn on leidnud raha, et midagi remontida ja paremaks teha ja turiste rohkem meelitada. Eks müra ja tolmu natuke on, aga põhimõtteliselt ma arvan, et elame üle selle paar kuud ülla eesmärgi nimel," rääkis Irish Embassy Pubi omanik Märt Meesak.

Siiski on paar kuud kestnud ehitustööd mõnda külastajat ka häirinud.

"Kuna nad ehitasid maikuus, mai alguses, siis me ei saanud välja panna restorani terrassi kahjuks, siis restoraniga natuke asjad venisid ja ka külalised olid ikka häiritud. Aga teeme, mis saime, parimat sel hetkel," rääkis Soho hotelli juht Airiin Ojala.

Emajõe kaldal asuva Green Room kohviku omanik Krõõt Kiviste sõnas, et söögikoha käive on ehitustööde tõttu märgatavalt langenud.

"Protsentuaalselt ma pakun, et 50 protsenti siiani. Ja ma arvan, et suvekuudel, kuna terrassi ei ole, jääbki alles umbes 20 protsenti eelmise aasta külastatavusest. Maja on suur ja me ootame siia sissepoole rohkem sündmusi," selgitas ta.

Nii purskkaevu, raekoja kui ka kaldapromenaadi renoveerimine lõpeb sügisel. Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on mitme objekti korraga ehitamise põhjuseks valmistumine 2024. aastaks.

"Meil on järgmisel aastal Tartu kandmas Euroopa kultuuripealinna tiitlit ja sellega seoses on ka hädavajalik, et meil kesklinn oleks külaliste vastuvõtmiseks kenasti valmis," ütles ta.