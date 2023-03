Kristina Kallas: jutt Ida-Virumaa eriesindajast oli ennatlik

Teisipäeval ütles Eesti 200 esimees Lauri Hussar, et koalitsiooniläbirääkimistel Ida-Virumaa teemal kokku kaks asja: eriesindaja määramine ja uue investeerimisfondi loomine.

"Tegu oleks valitsuse eriesindajaga – kes tegeleks seal operatiivselt akuutsete probleemide lahendamisega ja aitaks Ida-Virumaad kõikvõimalikul moel, nagu keerulisemat piirkonda tuleks aidata," ütles Hussar.

Kristina Kallas ütles aga ERR-ile, et mis vormis see olema saab, ei ole tänaseks veel kokku lepitud. "Me tuleme selle juurde siis, kui me hakkame arutama valitsuse ja riigivalitsemise korraldust, kus Eesti 200 arvates on vaja teha nii mitmeidki muutusi," sõnas Kallas.

Kallas täpsustas, et läbirääkijad leppisid kokku, et Ida-Virumaal on vaja kohapeal valitsuse kohalolu rohkem, eesseisvate reformide elluviimiseks ka kohapeal jõudu, et suhelda kogukonnaga ja pakkuda tuge.

"Ida-Virumaale suundub ka väga suur hulk investeeringuid, eelkõige õiglaste ülemineku rahad, kus on ka täna mureks nende rahade kasutuselevõtu tempo, info ja kohalik võimekus. Ka selleks on vaja koha peal olemist rohkem järgnevatel aastatel. Valitsuse kommunikatsiooni, investeeringute elluviimise ja reformide elluviimise jaoks on lähiaegadel vaja valitsuse suuremat kohaolu Ida-Virumaal," rääkis Kallas.