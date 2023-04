Võimalikud tulevased Ida-Virumaa õpetajad tutvuvad kohalike koolidega

Esimest korda toimuvaks proovipäevade nädalaks on Ida-Virumaal uksed avanud paarkümmend haridusasutust.

"Proovipäevad annavad õpetajatele võimaluse tutvuda kooliga ja tunnetada kooli energiat. Ja meile annab see võimaluse õpetajatega tuttavaks saada," selgitas Sinimäe põhikooli direktor Aljona Kordontšuk.

Üks enam kui poolesajast proovipäevadel osalejast on paidelane Kristiina Raidvere, kes ei välista, et tulevikus võikski ta Ida-Virumaale elama kolida.

"Mulle meeldib väga Sillamäe, sest seal on korterid nii vahvalt metsa sees mere ääres kesklinnas ja see oleks ilus koht, kus elada," ütles ta.

Tallinnast pärit Tartu Ülikooli Narva kolledži teise kursuse tudengi Marina Leštšenko sõnul jääks ta õpetajaks Ida-Virumaale, kui leiaks pärast ülikooli sobiva elupaiga. Ta käis proovitundi andmas Sinimäe põhikoolis.

"Ma olen palju kuulnud sellest koolist, sest üks mu tuttav käib siin vabatahtlikuks ja on palju rääkinud sellest. Mul on ka huvi uue kooli vastu väikeses külas ja ma tahtsin seda näha," rääkis ta.

Leštšenko märkis, et hea palk on üheks argumendiks, miks ta võiks Ida-Virumaal õpetajaks hakata.

"Muidugi kõrgem palk ning veel seegi, et Ida-Virumaal on palju keelekümblusprogramme ja olen kuulnud, et need on väga tõhusad," ütles Leštšenko.

Ida-Virumaa haridusklastri juht Kerda Eiert tõdes, et ligemale 3000 euroni küündida võiv palk on motivaator, mis on õpetajate huvi maakonna haridusasutuste vastu tunduvalt tõstnud.

"Palk on kindlasti see, mis on pannud rattad veerema. Aga loomulikult see palk lõpuni ei motiveeri, ikkagi küsitakse ka seda, millised on siinsed elamisvõimalused ja mis saab siis, kui tööpäev on läbi," rääkis Eiert.

Järgmiseks õppeaastaks otsitakse Ida-Virumaa koolidesse üle 150 uue õpetaja.