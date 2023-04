Robotsõidukite firma Clevon otsustas börsilt lahkuda

Kaugteel juhitavate robotsõidukite äri Clevon tekitas First Northi väikeaktsionärides suure meelepaha, sest teatas otsusest börsilt lahkuda, et kaasata raha väljastpoolt börsi, muidu ootavat ettevõtet ees maksujõuetus. Selle peale tegi ettevõtte aktsia tugeva sööstu allapoole, kaotades viimase nädala jooksul pea poole oma väärtusest ning LHV investeerimisfoorumis mõtteid vahetavad väikeaktsionärid on selgelt nördinud.

"Väikeaktsionäridel võib olla selline kerge pettumus, sest nad lootsid ikkagi sellisest eduloost osa saada ja nüüd viiakse siis nende ettevõte börsilt ära ja neil on üsna ebaselge, mida tulevik nende jaoks võib tuua," sõnas LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel.

Clevon asutab börsivälise kauplemise jaoks ettevõtte Clevon Investors ning on teinud oma väikeaktsionäridele sellega ühinemiseks pakkumise. Selleks peaksid nad oma Clevoni aktsiad vahetama Clevon Investorsi aktsiate vastu.

"Investorid, kellel on Clevoni aktsiaid, peaksid aprilli lõpuks otsustama, kas nad soovivad ühineda Clevon Investorsiga ja selle tagajärjel siis ettevõte viiakse börsilt ära. Või siis nad võivad täna juba müüa oma aktsiad börsile, küll aga tuleb selle puhul arvestada, et tuleb siis võtta vastu selline rahaline kaotus, sest see börsihind on viimastel päevadel üsna oluliselt kukkunud," ütles Pikkel.

"Clevoni seisukoht on lihtne: nad taavad ettevõtte ära viia börsilt. Selleks on neil vaja kätte saada 90 protsenti aktsiatest. /---/ Enne, kui see pakkumine algas, oli neil kuskil 88 protsenti. Kaks protsenti saavad juurde, siis neil tekib võimalus üle võtta mis iganes järgi jääb, alla kümne protsendi, õiglase hüvitise eest," ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Ots tunnistab, et on Clevoni otsusest nii kiiresti börsilt lahkuda üllatunud.

"Mina olen aru saanud, et neil on vaja rohkem raha. Nad ei ole ju seda tegelikult proovinudki börsi kaudu kaasata," lisas Ots.

Clevoni asutaja Arno Kütt tõdeb, et aasta tagasi börsile minnes oli olukord finantsturgudel hoopis teine. Nüüd aga on vaja ettevõtet päästa.

"First Northil on piir, viis miljonit saab ainult kaasata ja selgelt on meil praegu vaja oluliselt rohkem järgmiseks aastaks kui viis miljonit. Me praegu otsime suurusjärku 20 miljonit. Tänaseks strateegilised investorid ootavad, et me ei oleks avalikult kaubeldav ettevõte ja loomulikult kogu see investeerimiskliima on hetkel väga keeruline," rääkis Kütt.

Oma peamise turuna näeb Clevon USA-d, mille seadusandlus on juhita autodele ühtne ja paremini välja töötatud. Seevastu Euroopa seadusandlus on killustatud, igas riigis on oma reeglid. Seetõttu otsitakse ka suurinvestoreid eeskätt USA-st. Aga börsiga lõpparvet ei tehta.

"Meil on väga selge plaan viie-seitsme aasta pärast uuesti börsile tulla, kaubeldavaks muutuda, kas siis Eesti börsile või kusagile mujale," sõnas Kütt.