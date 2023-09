Iduettevõtetes on koondamine jõudnud ka tarkvaraarendajateni

Jahtuv maailmamajandus on üha enam tabamas ka iduettevõtteid, viimase aasta jooksul on nad töötukassa andmetel koondanud Eestis ligi 200 inimest. Kui varem koondati peamiselt tugipersonali, siis nüüd on hakatud ka tarkvaraarendajate arvelt kokku tõmbama.

Äritarkvara arendaja Xolo teatas selle nädala esmaspäeval, et koondab oma 134 töötajast 24.

"Põhjused peituvad maailmamajanduses. Intressitaseme tõstmine, inflatsioon, koomale tõmmatud eelarved on mõjutanud kogu iduettevõtlussektorit, teiste hulgas ka Xolot. Me koondame mitmes valdkonnas, aga praegu peamiselt tarkvaarenduses ja turunduses," selgitas Xolo tegevjuht Mikko Teerenhovi.

Koondamised algasid Eesti iduettevõtetes eelmise aasta lõpus. Kuid siis kärbiti tugipersonali arvelt. Tarkvaraarendajate koondamine on samm edasi.

Koondamised on iduettevõtetes tõusutrendis.

"Ma olen kuulnud palju koondamisjutte üle Euroopa, samuti Eestis. Kahjuks on see saanud reaalsuseks paljude iduettevõtete jaoks," ütles Teerenhovi.

"Kollektiivseid koondamisi on sellel aastal tulnud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorist rohkem kui eelmisel aastal, aga ei saaks öelda, et massiliselt. Sellel aastal on olnud umbes seitse sellist IKT sektori ettevõtet, kes on suuremas hulgas inimesi kollektiivselt koondanud. Kokku see on puudutanud umbes 180 inimest," selgitas töötukassa tööandjate teenuste osakonnajuhataja Katrin Liivamets.

Enim on töötajaid koondanud Veriff. Selle aasta jooksul on nad läbi viinud juba kaks koondamist, kokku 100 inimest. Krüptoplatvorm Change teatas augustis 23 töötaja koondamisest.

Ettevõtted tõdevad, et investorite meel on muutunud praktilisemaks – kui varem anti raha särava idee eest, siis nüüd seotakse see juba konkreetsete tulemuste ja kasumiootusega.

"Ma arvan, et investeerimismaastik on põhjustanud väga palju seda, et proovitakse pikema aja peale ette enda kasumit ja käivet planeerida. Vaadatakse üle absoluutselt kõik töötajate portfelli lõikes, et mida siis annab efektiivsuse tõstmiseks koondada ja mida siis mitte. /.../ Võetakse kasutusele kindlasti ka tehisintellekti kasutavaid tehnoloogiaid. Eks seda efektiivsust tõstetakse ikka mitmel rindel," rääkis Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Iduettevõtete koondamised pole Startup Estonia hinnangul siiski massilised.

"Kui meil on 1500 ettevõtet andmebaasis, siis sellega suhtes see ei ole kindlasti massiline. Kui me aasta lõikes vaatame, siis idusektori töötajate koguarv ei ole kahanenud. See tähendab ikkagi seda, et kuskil on vaja seda efektiivsust tõsta ja koondada ja kuskil on just puudu töötajaid," selgitas Peeterson.