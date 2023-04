Sõja 409. päev: Venemaa üritab endiselt murda kogu Ukraina kaitset

Oluline 8. aprillil kell 22.17:

- Ukraina kindralstaap: Vene väed üritavad vallutada kogu Bahmuti linna;

- Ukraina: sõjalise info leke oli Vene infooperatsioon;

- Ukraina tugevdab oma kaitset Valgevene piiri lähedal;

- Vene väed on kaevanud Zaporižžja oblastisse uue 70-kilomeetrise kaeviku;

- Ukraina avaldas Vene vägede eelmise ööpäeva kaotused;

- Briti luure: Venemaa katse halvendada Ukraina energiasüsteemi ebaõnnestus.

Ukraina kindralstaap: Vene väed üritavad vallutada kogu Bahmuti linna

Vene väed on jätkamas rünnakut Bahmutile ning üritavad kogu linna enda kätte saada, teatas Ukraina kindralstaap laupäeval.

Ukraina väed lõid venelaste rünnaku tagasi Bahmutist kirdes, kuid linn on peaaegu täielikult ümber piiratud.

Samuti Donetski oblastis asuva Marijinka pärast käivad samuti väga ägedad lahingud, lisas kindralstaap. Sarnaselt Bahmutile on Marinka lahingutes muutunud varemetes linnaks.

Ukraina on teatanud, et Bahmutist nende väed ei tagane. Samas on president Volodõmõr Zelenski öelnud, et ümberpiiramise ohu kasvamise korral, tuleb teha vastavad otsused.

Vene väed on kaevanud Zaporižžja oblastisse uue 70-kilomeetrise kaeviku

Vene väed on Zaporižžja oblastis kaevanud 70 kilomeetri pikkuse kaeviku, selgub satelliidifotodelt. Uus kaevik asub 70 kilomeetri kaugusel rindelt.

Kaevik algab kümne kilomeetri kaugusel Melitopoli linnast ja ulatub Marõnivka külani.

Venemaa on väidetavalt kaeviku rajamiseks kasutanud Kesk-Aasiast pärit immigrantidest tööjõudu, kes hakkasid kaevikut kaevama mullu septembris.

Mitmed eksperdid on pidanud just seda piirkonda kohaks, kus Ukraina alustab oma vastupealetungi.

Ukraina avaldas Vene vägede eelmise ööpäeva kaotused

Ukraina kaitseministeeriumi andmetel kaotasid Vene väed eelmise ööpäevaga muu hulgas kolm tanki, viis suurtükki, ühe hävitaja ja õhukaitsesüsteemi.

Lisaks suutsid Ukraina väed hävitada seitse drooni ja neli soomussõidukit.

Total combat losses of the enemy from February 24, 2022 to April 8, 2023: pic.twitter.com/Z1TUHuSN2S — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2023

Ukraina tugevdab oma kaitset Valgevene piiri lähedal

Ukraina kaitsejõud tegutsevad 24 tundi päevas, et tugevdada kaitseliine ja -positsioone Valgevene ja Venemaa piiri lähedal, ütles Ukraina relvajõudude ühendvägede juht Serhõi Najev.

Alad, kuhu on võimalik pääseda tankiga, mineeritakse, samuti võimalikud trassid, kust vaenlane võib sügavamale Ukrainasse liikuda, lisas Najev.

Viimase nädalaga on rajatud kümneid miinivälju ning kasutatud selleks rohkem kui 6000 tankimiini.

30 Ukraina last naasis Venemaalt koduriiki

Ukraina organisatsiooni Päästke Ukraina andmetel on üle 30 lapse naasnud Ukrainasse ja ühinenud oma peredega pärast seda, kui nad viidi ebaseaduslikult Venemaale.

Organisatsioon ütles Twitteris avaldatud postituses: "Venelaste poolt Hersoni ja Harkivi piirkonnast röövitud lapsed on pärast mitu kuud kestnud lahusolekut oma perede juures."

Lapsed on nüüd turvalises paigas, "kuid vajavad psühholoogilist ja füüsilist taastumist".

Venemaa on loobunud energiataristu ründamisest

Venemaa kampaania Ukraina ühtse energiasüsteemi lõhkumiseks möödunud talveperioodil on "suure tõenäosusega ebaõnnestunud", teatas Suurbritannia kaitseministeerium oma värskes luureraportis.

Laiaulatuslikud kaugrünnakud Ukraina energiataristu vastu on märtsi algusest muutunud haruldaseks, öeldakse.

Aruandes öeldakse, et Ukraina energiaolukord "tõenäoliselt paraneb" soojemate ilmade saabudes.

Vene rünnakutes hukkus kolm inimest

Vene väed on pommitanud Ukraina piirkondi, mille nad on ebaseaduslikult annekteerinud, kuid mis ei ole täielikult nende kontrolli all. Viimase 24 tunni jooksul hukkus Venemaa suurtükiväe-, raketi- ja õhurünnakutes 114 asulas üheksas piirkonnas kolm tsiviilisikut ja sai haavata 17 inimest, teatas Ukraina kaitseministeerium laupäeval.

Zelenski kohtus relvajõudude ülemjuhatajaga

Ukraina president Volodõmor Zelenski pidas reedel Ukraina relvajõudude ülemjuhataja staabiga koosolekut. "Põhitähelepanu on suunatud lahingutele Avdiiivka ja Bahmuti pärast, Luhanski oblasti pärast, kus vaenlane üritab murda kogu Ukraina kaitset," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Ja ma tänan iga sõdurit, seersanti, ohvitseri ja kindralit, kes on selle vastu. Need, kes saavutavad stabiilsuse Ukrainale – kogu riigile – just seal, lahingutes rindejoone kuumimates kohtades," sõnas Zelenski.

Staabi koosolekul viibisid rühmaülemad, relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ja luure.

Kohtumisel arutati ka uute brigaadide väljaõpet ja sõjaväge varustamist laskemoona ja relvadega.

Ukraina: veebi lekkinud sõjaline teave on eksitav

Ukraina liidrid arutasid reedel, kuidas vältida sõjalise teabe lekkimist, pärast seda, kui sotsiaalmeedias ilmusid salajased dokumendid, mis kirjeldasid USA ja NATO jõupingutusi aidata riigil kavandada vastupealetungi Venemaa sissetungi vastu.

New York Times teatas neljapäeval USA kõrgetele ametnikele viidates, et sel nädalal postitati salastatud sõjadokumendid Twitterisse ja Venemaal laialdaselt kasutatavasse Telegrami.

Üks Ukraina ametnik ütles Reutersile, et dokumendid sisaldasid "väga suurel hulgal fiktiivset teavet" ja postitused nägid välja nagu Venemaa desinformatsioonioperatsioon, mille eesmärk oli külvata kahtlusi pealetungi suhtes, mis nõuab lääne täiustatud relvi.

"Need on lihtsalt Vene luure operatiivmängude standardelemendid. Ja ei midagi enamat," ütles presidendiametnik Mikhailo Podoljak avalduses. Kreml ei ole vastanud Reutersi kommentaaripalvele.