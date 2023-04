Ida-Viru ettevõtete keskkonnatasudest tuli maakonda tagasi paar protsenti

Eesti Energia tütarfirma Enefit Power, Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Keemiatööstus maksid põlevkivi kaevandamise ja vee erikasutuse ressursitasu ning erinevaid saastetasusid riigile kokku üle 120 miljoni euro. Sisuliselt on keskkonnatasu ka süsinikukvootide ost, milleks Enefit Power kulutas eelmisel aastal ligemale 550 miljonit eurot − seegi raha läks riigile, märgib ajaleht.

Ressursitasudest sai Alutaguse vald 4,75 miljonit, Narva-Jõesuu linn 1,8 miljonit ja Lüganuse vald 0,6 miljonit ja Kohtla-Järve linn 0,5 miljonit eurot. Kokku jõudis Ida-Viru omavalitsustele siinsete ettevõtete makstud ressursitasudest tagasi vähem kui kaheksa miljonit eurot.

Kogutud saastetasudest, millest lõviosa moodustavad Ida-Viru ettevõtete maksed, rahastas keskkonnainvesteeringute keskus mullu keskkonnaprojekte üle riigi kokku ligemale 164 miljoni euro ulatuses. Ida-Virumaale jagus sellest summast vähem kui 0,8 miljonit eurot.

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles ajalehele, et sõnades räägivad poliitikud küll, et Ida-Virumaa on riigile väga tähtis, aga tegudes on vastupidi. "Pakutakse toetusena miljonit, kuid ära haugatakse 100 korda rohkem. Aga seejuures kuulutatakse kõikjal, et aitame ja toetame Ida-Virumaad!" sõnas ta.