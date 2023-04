Ida-Virumaa koolidesse tööle tulla soovijad saavad abi õpetajakompassist

Eelmisel nädalal käis poolsada õpetajat Ida-Virumaa haridusasutustes proovipäevadel. Huvilistele, kes selleks aega ei leidnud, on Ida-Virumaa haridusklastri kodulehel avatud testimismoodul, mida võib võrrelda valimiskompassiga.

"Kui inimene praegu ei tea, millist haridusasutust Ida-Virumaal külastada või kuhu tööle minna, siis võib end testida ja see test annab väikese vihje, kuhu pilgu võiks pöörata. See on valimiskompassisarnane, seda ei tasu võibolla võtta 100% tõena, aga ta annab hea vihje, mis võiks sobida. Üks oluline valik on piirkond, kus inimene tahab töötada, ning kindlasti ka haridusaste, kas on see üldharidus, on see kutseharidus või on see kõrgkool - need on olulisemad aspektid, millega arvestada," tutvustas testimismoodulit Ida-Virumaa hariduskoordinaator Kerda Eiert.

Paidest Ida-Virumaale tööle tulla sooviv õpetaja Kristiina Raidvere ütles, et testimismoodul on päris põnev.

"Alguses hakkas süda kiiremini tuksuma, sest arvasin, et see on selline koolitest ja pannakse hinne. Aga juba esimene küsimus oli nii rõõmus ja lõbus, et tekitas huvi. Väga tore test, ma sain natuke teadmisi juurde asjadest, mida test mu jaoks välja tõi," sõnas Raidvere.

Neile, kel tekib testi läbides huvi tulla soovitatud haridusasutust uudistama, otsustas Ida-Virumaa haridusklaster jätta avatuks registreerimiskeskkonna, kus õpetajad saavad end proovipäevadele registreerida.