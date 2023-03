Õpetajaid kutsutakse aprillis tunnetama Ida-Virumaa koolikultuuri

Hüppeline huvi tõus Ida-Virumaale tööle tulemise vastu tekkis pärast seda, kui haridusministeeriumis otsustati, et 2023. aasta sügisest hakatakse Kirde-Eestis maksma õpetajatele tunduvalt suuremat palka kui mujal Eestis. Aprillikuu esimesel nädalal avatakse Ida-Virumaa koolid kõikidele huvilistele.

"Isiklik kogemus on kõige parem ning aprilli alguses - 3.-7. aprillini - kutsume inimesi Ida-Virumaa haridusasutustesse: tulema avatud tundidesse, kohtuma kooli personaliga ja tunnetama koolikultuuri," ütles Ida-Virumaa hariduskoordinaator Kerda Eiert.

Huvi eesti keelt rääkivate spetsialistide vastu on Ida-Virumaal väga suur. "Meil oli väga positiivne näide, inimene otsis tööd ja me andsime haridusasutustele temast teada ning kaheksa haridusasutust võttis temaga ühendust ja kutsus endaga kohtuma," rääkis Eiert.

Olukorra teeb keerulisemaks see, et seni pole haridusministeeriumist tulnud infot, kes täpsemalt sügisel palgakoefitsiendiga töötasu saama hakkavad.

"Väga palju küsimusi on hetkel veel õhus ja me väga ootame neid vastuseid, aga inimesed, kes on huvitatud Ida-Virumaale tulekust, on ikkagi siia tulemas. Lihtsalt me ei tahaks neid kuidagi petta ja me ootame väga ministeeriumi vastuseid," sõnas Kerda Eiert.



Haridusministeeriumist teatati, et palgakoefitsiendi tingimused saavad paika lähiajal.