President nimetas Kaja Kallase peaministrikandidaadiks

Kallas teatas Kadriorus Karisega kohtudes tema senise valitsuse tagasiastumisest seoses uue riigikogu tööle hakkamisega.

Karis tegi seejärel Kaja Kallasele kui valimised võitnud Reformierakonna esimehele ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks.

Karise sõnul on kuu aega kestnud võimuliidu moodustamise kõnelused näidanud Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ühist tahet koos valitseda.

"Seda on kinnitanud mulle ka kõik asjaosalised, kellega olen rääkinud. Neil kolmel erakonnal on parlamendis tugev enamus – 60 häält. Seega ei vaja ma kahte nädalat otsustamiseks. Pealegi arvan, et uus valitsus peab tööle asuma võimalikult kiiresti, sest palju on teha," sõnas president.

"Nimetan riigikogu valimised võitnud Reformierakonna esimehe Kaja Kallase peaministrikandidaadiks ja palun tal esineda parlamendis ettekandega tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta. Loodan, et riigikogu annab Kaja Kallasele volitused valitsuse moodustamiseks," lausus riigipea.

Karis kohtub teisipäeval Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimetatud ministrikandidaatidega, kes läheksid tööle enda jaoks uude ministeeriumi. "Pärast neid kohtumisi saan nimetada – loodetavasti rahuliku südamega – uue valitsuse ametisse," lisas ta.