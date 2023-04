ERR Zaporižžjas ja Dnipros: ukrainlased ootavad oma vägede vastupealetungi

Dnipros ja Zaporižžjas loodavad inimesed, et suurt ukrainlaste vastupealetungi ei tule enam kaua oodata.

"Me kõik ootame seda. Ei tea, millal see tuleb ja meil ei olegi vaja seda teada. See peab ootamatult algama ja kiiresti lõppema. Ja me peame jõudma välja Aasovi mereni. Nii me loodame. Vabastama Melitopoli, tuumaelektrijaama," rääkis Zaporižžja elanik Juri.

"Õige ilmaga, lääne abiga, uute rakettidega vabastame me oma territooriumi kindlasti. Sevastopolis korraldame võiduparaadi, ma arvan, et seda ei tule enam kaua oodata," ütles Dnipro elanik Vladimir.

"Ma olen ise okupeeritud territooriumilt pärit. Ma ootan väga seda vastupealetungi. Ma ütleks ka enamat... inimesed okupeeritud territooriumil ootavad seda vastupealetungi, sest nad tahavad olla vabad. Moraalselt ja mentaalselt on raske seda üle elada. Me tahame kõik koju," rääkis Zaporižžjasse põgenenud Ljudmilla.

Kuid räägitakse ka sellest, et rahvas on väsinud ja on tekkinud teatud surve vaherahu sõlmimiseks.

"Inimesed on väsinud, tahavad juba vaherahu. Aga jällegi, lasta kõik lihtsalt niisama ja mitte vastata? Kui me anname ära kogu maa, siis mis edasi saab? Nad lähevad edasi. Tuleb üheskoos, kõik maad. Aitäh, et meid aidatakse, nagu ka teie. Igal juhul tuleb nad lämmatada," ütles Dnipros elav Nikolai.

Mõni aeg tagasi võis meedia vahendusel näha, kuidas Venemaa liider Vladimir Putin käis ööhämaruses Mariupolis. "Aktuaalne kaamera" uuris, mida sealne rahvas sellest arvab, kas see oli ikka Putin.

"See on vähetõenäoline, et ta seal oli. Ta ju üldse ei roni oma punkrist välja. Selline on minu arvamus. Võib-olla oli see teisik, ehkki ma teisikutesse ei usu," rääkis Zaporižžja elanik Juri.

"Loomulikult mitte. Kes tahes seal ka polnud. Pole kahtlustki. Kõik teavad, et oli kes tahes, mitte ainult Putin ise," arvas Zaporižžja elanik Larissa.

"Mis vahet seal on, kas ta oli seal või mitte, sellel pole tähtsust," ütles Dnipro elanik Tatjana.

Kui rindeäärsed asulad on igapäevaste rünnakute all, siis näiteks Dnipros elatakse üpriski tavapärast elu.