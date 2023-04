ISW: Vene rünnakute vähenemine rindel on valmistumine kulminatsiooniks

Oluline pühapäeval, 9. aprillil kell 7.10:

- ISW: Vene ründeoperatsioonide vähenemine rindel on valmistumine kulminatsiooniks;

- Üle 30 Ukraina lapse naasis Venemaalt koduriiki;

- Venemaa rünnakus Harkivi oblastis hukkus kaks inimest;

ISW: Vene ründeoperatsioonide vähenemine rindel on valmistumine kulminatsiooniks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel räägivad nii Vene kui Ukraina allikad Venemaa ründeoperatsioonide vähenemist kogu rindejoonel, mis analüütikute sõnul näitab seda, et valmistutakse kulminatsiooniks.

Vaatlejate sõnul on Venemaa jõud keskendunud praegu sellele, et Ukraina ei saaks vägesid koondada.

Veme väed võitlevad kogu rindejoone ulatuses, kuid ründepotentsiaal jätkab langust ning praegused rünnakud on keskendunud Ukraina vägede tähelepanu kõrvale juhtimisele. Vene väed pole üheski punktis rindejoonel märgatavalt edasi liikunud.

Üle 30 Ukraina lapse naasis Venemaalt koduriiki

Ukraina organisatsiooni Päästke Ukraina andmetel on üle 30 lapse naasnud Ukrainasse ja ühinenud oma peredega pärast seda, kui nad viidi ebaseaduslikult Venemaale.

Organisatsioon ütles Twitteris avaldatud postituses: "Venelaste poolt Hersoni ja Harkivi piirkonnast röövitud lapsed on pärast mitu kuud kestnud lahusolekut oma perede juures."

Lapsed on nüüd turvalises paigas, "kuid vajavad psühholoogilist ja füüsilist taastumist".

Kiievi hinnangul on möödunud aasta veebruarist Ukrainast Venemaale viidud ligikaudu 19 500 last. Moskva eitab laste röövimist ja väidab, et lapsed on Venemaale viidud nende enda kaitseks.

Venemaa rünnakus Harkivi oblastis hukkus kaks inimest

Kohalikue võimude teatel hukkus Venemaa rünnakus Harkivi oblastis Dvoritšna linnas kaks inimest.

Rünnakus hukkusid 65-aastane mees ja 34-aastane meest, ütles kohaliku sõjaväeüksuse juht Oleh Sõnehubov.

Dvoritšna linn asub Harkivi oblastis, Luhanski piiri lähedal. Kuigi Venem väed lahkusid piirkonnast septembris, on viimastel kuudel Vene väed seda endiselt rünnanud.