USA moodsad hävitajad kogusid Ida-Euroopas andmeid Venemaa kohta

Euroopas missioonil käinud F-35 hävitajad kuuluvad USA õhuväe 388. hävitajate tiiba. Nad saabusid Euroopasse oma kodubaasist USA-s. Pentagon saatis hävitajad Saksamaal asuvasse Spangdahlemi õhubaasi, vahendas Air Force Times.

12 USA hävitajat ja umbes 300 sõjaväelast saabusid Spangdahlemi 16. veebruaril 2022. Venemaa alustas kaheksa päeva hiljem sõjalist tegevust Ukrainas.

Hävitajate missiooniks oli koguda võimalikult palju andmeid Ida-Euroopas paiknevate maa-õhk-rakettide ning sõjalennukite kohta.

"Me ei ületanud piiri. Me ei tulistanud midagi. Kuid see hävitaja kogub alati informatsiooni. Ja see tegi seda väga hästi," ütles 388. hävitaja tiiva ohvitser Craig Andrle.

Missiooni raames said piloodid harjutada koostööd teiste väeliikidega. Samuti andis see missioon ülevaate, kuidas saaks hävitaja võimekust parandada veelgi.

F-35 näol on tegemist ajaloo kõige kallima relvasüsteemiga, mis suudab täita nii hävitus-, luurelennuki kui taktikalise pommitaja ülesandeid. Viienda põlvkonna hävitajana on F-35 eelised lahinguruumis tema hukukindlus ja situatsiooniteadlikkus, mille tagab vargtehnoloogia, sensorid ja mitmekihiline andmeside.

Hävitajad suudavad oma piirkonnas koostada ülevaate sõbralikest ja ebasõbralikest jõududest. Piloodid suutsid tuvastada Kaliningradis paiknevate maa-õhk tüüpi rakettide asukohad. Hävitajad edastasid selle informatsiooni siis NATO-le.

"Me kõik lootsime, et see töötab nii, nagu ette nähtud. Kuid oli suurepärane näha, et see tegelikult ka toimib," ütles Andrle.

Hävitajad käisid veel Spangdahlemist Eesti Ämari õhubaasis. Samuti külastasid hävitajad Leedus asuvat lennubaasi.

"Hävitajad ei tuvastanud alati kõiki objekte. Me vaatame S-300 raketisüsteemi. Ma tean, et see on S-300. Luure ütleb, et seal on S-300, kuid nüüd ei tuvasta minu hävitaja seda, sest see süsteem töötab sellises režiimis, mida me pole varem näinud," ütles Andrle.

F-35 andis objektist keskusele teata. Selle käigus värskendati andmeid ja need saadeti hävitajale. Pärast seda teadsid NATO hävitajad, millise süsteemiga on tegemist.

"Meil pole suures koguses relvastust, mille abil saaksime kogu piirkonna sodiks lasta. Jagame andmeid ja tagame, et kõik on teadlikud, mis seal piirkonnas asub," ütles 388. hävitaja tiiva ohvitser Brad Bashore.

Piloodid naasid kodubaasi 2022. aasta mai alguses.

"See oli esimene kord, kui me asusime kiiresti kiirreageerimisjõudude koosseisu. Meil oli sama palju õppida kui väejuhatusel selle kohta, kuidas meid vastu võtta ja kuidas meid oma üldisesse manöövrite skeemi lülitada," ütles Bashore.