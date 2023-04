Lootsi tänavalt leitud koge ümber kerkib konserveerimise ajaks ajutine hall

Lootsi tänava koge valmistub konserveerimiseks. Laeva ümber kerkib ajutine hall, et kaitsta vraki puitu liigse kuivamise eest. Ideaalseid tingimusi – niiske, paarkümmend kraadi ja ilma päikesevalguseta – ajutisse halli ei saa, ütles meremuuseumi teadur Priit Lätti.

"Kindlasti aastaringselt sellist kliimat me ei suuda selles hoones säilitada. Aga üritame ventilatsiooni kui ka muude vahenditega optimaalse tulemuse saavutada," rääkis Lätti.

Koge üllatab laevaehituslikult – mõni kasutatud ehitusvõte oli seni teada tunduvalt hilisemast ajast.

Põhi kogedel oli ehitatud karveeltehnikas – plangud vastamisi. Liitekohad tihendati samblaga ja kaeti puitliistuga.

"Mis on väga üllatav, on planguvahede või plangusaamade katmine selliste lisaplankudega, mis on kinnitatud metallnaeltega. On näiteid Rootsist ja Saksamaalt, aga see on umbes 100 aastat hilisem," selgitas Lätti.

Konserveerimiseks peab laev koos püsima. Et vrakk tükkideks saeti, on keeruline kuivamise eest kaitsta lõikepindu, mis on immutamata. Osa kooshoidvaid metall- ja puitnaelu tuleb asendada. Selliseid üksikasju ja kogu laeva linnarahvas varsti enam ei näe. Lätti sõnul läheb koge konserveerimiseks mitu aastat.

Praegu käivad läbirääkimised Soome konservaatoritega, kes töötasid ka eelmise kogega. Kui kaubale saadakse, algab konserveerimine juba mõne nädala pärast.