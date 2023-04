Kallas: alampalga ja maksuküüru vaidlus valitsuses ei ole pingeallikas

Hõõrumised koalitsioonis algasid, kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets teatas, et kui sotsid alampalga tõusu ei saa, ei toeta nad ka Reformierakonna põhilist valimislubadust - maksuküüru kaotamist.

Selle peale ütles aga päev hiljem Reformierakonna juht ja tulevane peaminister Kaja Kallas, et Läänemetsa jutt tuli talle halva üllatusena ja üldsegi päästis Reformierakond ametiühingud sotside käest, kes soovisid nende rolli palgaläbirääkimistelt kaotada.

Eesti 200 juhatuse liige Margus Tsahkna ütles neljapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et kui sotsiaaldemokraadid peaksid mingil põhjusel koalitsioonist lahkuma, siis Eesti 200 üldkogu on andnud ka mandaadi, et Eesti 200 võib jätkata koalitsioonis Reformierakonnaga kahekesi, millel oleks riigikogus 51 häält.

ERR küsis Kristina Kallaselt, kas Reformierakond on koos Eesti 200-ga pannud sotsiaaldemokraadid löögi alla.

"Mina ei ütleks, et midagi löögi all on. Valitsus ei ole ju tegelikult veel tööle asunud. Ma saan aru, et jõujoonte paika panemine käib läbi meedia. Aga midagi valitsuses tegelikult ei ole toimunud. Ühtegi valitsuse istungit pole olnud, ühtegi arutelu pole olnud. Ma arvan, et see asi ei ole üldse selline, nagu ta praegu meediast justkui välja paistab," ütles Kallas.

"Kõik need vaidlused, mis praegu meedias välja käiakse, need on kõik läbirääkimiste laua taga läbi vaieldud. Need on seal väga põhjalikult läbi vaieldud. Kõik need alampalga vaidlused ja maksuküüru vaidlused on kõik läbi käidud ja koalitsioonilepingus on see kompromiss, mis saavutati," lisas Kallas.

ERR küsis Kallaselt, kas selle kompromissi näol ei või hoopis olla tegemist hõõguva pingeallikaga. "Ei, ma ei ütleks seda," vastas Kallas.