Tsahkna: maksuküür jäi ajale jalgu

Erakonna Eesti 200 juhatuse liige ja valitsusdelegatsiooni juht Margus Tsahkna ütles ETV saates "Esimene stuudio", et tema osalusel loodud maksuküür jäi ajale jalgu ning seetõttu on praegune maksureform vajalik.

Saatejuht Mirko Ojakivi meenutas, et maksuküüru leppisid omal ajal kokku Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Sotsiaaldemokraatide toonane juht Jevgeni Ossinovski ja erakonda IRL (praegune Isamaa) juhtinud Margus Tsahkna.

"Tollel ajal, 2016. aastal, kui me valitsust muutsime ja me maksupoliitikat muutsime, oli see kõige parem lahendus. Meil oli ju tollel ajal käsil palgavaesusega võitlemine ja ka maailmavaateliselt oli valida, kas karm astmeline tulumaks, mida Keskerakond on kogu aeg lubanud või siis toonase IRL-i poole Juhan Partsu maksureform. Kokkuvõttes, selles ajas see maksuküür töötas, ta andis inimestele leevendust. Probleem on selles, et see jäeti indekseerimata, ehk ta jäigi seotuks 1200 euroga. Ta on täna lihtsalt jäänud ajale jalgu ja ei olnud muud lahendust kui teha maksureform," rääkis uues valitsuses välisministri ametit pidama hakkav Tsahkna.

Tsahkna sõnul on riigi rahanduse seis palju kehvem kui majanduskriisi ajal aastatel 2008 ja 2009.

Tsahkna rääkis, et kätte on jõudnud n-ö võlgade tasumise aeg. "Täna on see aeg, kus selle peo eest, kus telliti šampust, konjakit ja viis magustoitu, tuleb arve kinni maksta, aga parteid ju seda ei maksa. Selle maksavad kinni inimesed," sõnas Tsahkna.

"Hea uudis on see, et pikemas perspektiivis tekib riigil päris tulubaas, mille eest on ka võimalik päriselt hakata teenuseid osutama parema kvaliteediga," lisas Tsahkna.

Tsahkna prognoosis, et järgmiste riigikogu valimiste debatt keskendub juba rohkem maksudele ja kindlasti tulevad erakonnad maksualandusi lubama. Samas rõhutas Tsahkna, et praegu osutatavaid teenuseid ei ole võimalik väiksema maksubaasiga tagada.

Ta pakkus, et ühiskond on maksutõusude pärast pahane seetõttu, et saabus šokk. "Enne valimisi ju mitte keegi ei rääkinud kui halb olukord on. Enne valimisi ikka erakonnad räägivad populaarset juttu," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul tuleb Eesti inimestele ausalt rääkida, miks need maksutõusud vajalikud on.

Tsahkna lisas veel, et kui Sotsiaaldemokraadid peaksid mingil põhjusel koalitsioonist lahkuma, siis Eesti 200 üldkogu on andnud ka mandaadi, et Eesti 200 võib jätkata koalitsioonis Reformierakonnaga kahekesi, millel oleks riigikogus 51 häält.

"On ka kogemus olemas kui aastal 2009 sotsid läksid ära. Nendel on selles koalitsioonis kõige keerulisem ka maailmavaateliselt. Ja ma võin öelda, et ma küsisin Eesti 200 üldkogul, kui me koalitsioonilepingut heaks kiitsime, ka mandaati, et juhul kui tõesti sotsid ei pea vastu, siis kas me oleme nõus 51 häälega jätkama. Me oleme," ütles Tsahkna.

Samas ütles Tsahkna, et ta loodab, et koalitsioon suudab ikkagi praeguses koosseisus neli aastat vastu pidada.