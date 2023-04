Kallas: sotsid tahtsid ametiühingute rolli palgaläbirääkimistel kaotada

Peaministrikandidaat Kaja Kallas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Lauri Läänemetsa jutt sellest, et alampalga tõusuta sotsiaaldemokraadid maksureformi ei toeta, tuli talle halva üllatusena ning ta loodab, et värskelt loodud valitsusest koostöövaim kaduma ei hakka.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Lauri Läänemets ütles teisipäeval, et kui tööandjad koalitsioonilepingus lubatud alampalga tõstmisega kaasa ei tule, peaks kõrgema alampalga kehtestama riik. Kui palk koalitsioonilepingusse seatud tempos ei tõuse, ei saa Läänemetsa sõnul kaduda ka maksuküür ja seega ei saa sotsid ka maksuküüru kaotamist riigikogus toetada.

"Selliseid ultimaatumeid me kuulsime ka läbirääkimiste ajal, aga see sai öeldud, et need asjad ei ole omavahel seotud. Et need on kaks erinevat asja. Mulle tuli halva üllatusena, et Lauri Läänemets seda nüüd niimoodi avalikult kokku seob, sest need on ikkagi erinevad asjad," ütles Kallas.

"Meil on kolmepoolsed läbirääkimised ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vahel, seal kujuneb alampalgamäär. Ja tõesti, minu jaoks oli ka väga üllatus, et sotsiaaldemokraadid tahtsid ametiühingute rolli ära kaotada ja soovisid alampalga numbri kirjutada seadusesse. Aga meie ei olnud sellega nõus. Need kolmepoolsed läbirääkimised minu meelest on väärtus. Niimoodi Põhjamaades aetakse ka asju," lisas Kallas.

"Ja seetõttu sai sõnastatud see, et me võtame eesmärgiks juba mais seda kokkulepet nügida. Aga kuna seal on kolm poolt, siis me ei saa ju lubada seda, et kõik selle kokkuleppega niimoodi nõus on. Jah, meil on olnud eelnevad konsultatsioonid, et kas selliselt võiks sellega edasi minna, aga lõppkokkuvõttes tööandjad, ametiühingud ja valitsus peavad selles kolmepoolselt kokku leppima," ütles Kallas veel.

Kallas märkis, et läbirääkimised olid sisulised ja toimusid heas koostöös. "See oli selline hea koostöövaim, mis selles ruumis oli. Ma väga loodan, et see nüüd muutuma ei hakka," sõnas Kallas.