Sudaani poolsõjaväeline rühmitus väidab, et võttis presidendipalees võimu

Sudaani kiirreageerimisjõud on asunud riigis võimu haarama ja nende kinnitusel on kontroll presidendipalee ja Hartumi rahvusvahelise lennujaama üle juba nende käes.

Tegemist on poolsõjaväelise rühmitusega, kel on mõjukas liider, ligi 100 000 liiget ja verine ajalugu. Sudaani armee kinnitusel lahingud käivad ja nad kaitsevad oma positsioone. Konflikt Aafrika riigis on vallandunud pärast katseid liikuda sõjaväelaste juhtimiselt demokraatliku valitsuse loomise suunas ja kokkuleppe osana peaks kiirreageerijate rühmitus saama osaks Sudaani armeest. Selles ei ole aga õnnestunud kokkuleppeni jõuda.

Samal ajal ütles USA välisminister Antony Blinken, et olukord Hartumis on "habras". "Sudaani suuremad parteid jõudsid mõne nädala eest väga olulisele raamkokkuleppele, kuidas minna edasi tsiviilvalitsusele üleminekuga. Ja selle edasiliikumisel on tehtud tõelisi edusamme," ütles Blinken laupäeval.

Sõjavägi on juhtinud Sudaani alates 2021. aasta riigipöördest, mis lõpetas pikaajalise endise presidendi Omar al-Bashiri tagandamise järel sõlmitud võimu jagamise kokkuleppe.

Vastasseis armee ja sõjaväelise rühmituse vahel võib aga halva stsenaariumi korral viia Aafrika riigi ulatusliku konfliktini.