Diplomaat: rahvusvaheline surve Sudaanis relvarahu sõlmimiseks on tugev

Schaer ütles "Ringvaates", et relvarahu Sudaanis on kogu maailma huvides ja vaid aja küsimus.

"Hiina, Venemaa, ka USA ja Ühendkuningriik on seal tugevad, saadavad sõnumeid, et aeg on ikka kokku leppida, sest inimesed surevad. Juba üle 400 inimese on surnud. Nii et arvan, et rahvusvaheline surve on väga tugev. Eks see on aja küsimus," rääkis ta.

Praegu püüavad võitlevad osapooled Schaeri sõnul endale läbirääkimisteks võimu juurde saada.

"Praegu on ikka näitamise aeg, proovivad natuke võimu võtta või näidata teisele poolele, et ma olen ikka tugev, et läbirääkimistel natuke rohkem võimu saada. Ma arvan, et see asi võib natuke vaiksemaks minna, aga sõltub, kui suur surve on rahvusvaheliselt üldsuselt," rääkis diplomaat.

Schaer leiab, et võimuvõitlus viib Sudaani mitme aasta võrra majandusarengus tagasi.

"Kõik arvasid, et kui Omar al-Bashir kukutati, siis võib-olla tuleb uus Sudaan tagasi välja, sest ajalooliselt on see tugev kaubandusriik," ütles diplomaat, lisades, et riigis on näiteks palju maavarasid.

"Aga kindlasti viib see riigi mitu aastat tagasi selle potentsiaali teel, mis me arvasime, et tuleb, kui autokraat maha võeti," sõnas Schaer.

Sudaani pealinnas Hartumis vallandusid 15. aprillil ägedad lahingud, kui Sudaani kiirreageerimisjõud asusid riigis võimu haarama. Sudaani kiirreageerimisjõud on poolsõjaväeline rühmitus, kel on mõjukas liider, ligi 100 000 liiget ja verine ajalugu.

Konflikt Aafrika riigis vallandus pärast katseid liikuda sõjaväelaste juhtimiselt demokraatliku valitsuse loomise suunas ja kokkuleppe osana peaks kiirreageerijate rühmitus saama osaks Sudaani armeest. Selles ei ole aga õnnestunud kokkuleppeni jõuda.

Sõjavägi on juhtinud Sudaani alates 2021. aasta riigipöördest, mis lõpetas pikaajalise endise presidendi Omar al-Bashiri tagandamise järel sõlmitud võimu jagamise kokkuleppe.

Vastasseis armee ja sõjaväelise rühmituse vahel võib aga halva stsenaariumi korral viia Aafrika riigi ulatusliku konfliktini.

Mitmed riigid evakueerisid 72 tundi kestnud vaherahu ajal oma elanikke.