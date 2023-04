Sudaanis kehtestati 72 tundi kestev relvarahu

USA välisministeerium teatas, et Sudaanis sõdivad osapooled leppisid kokku 72 tundi kestva relvarahu. Sudaanis puhkes eelmine laupäev relvastatud konflikt, mille osapoolteks on Sudaani relvajõud ja paramilitaarsed kiirreageerimisjõud, kes on tuntud oma ingliskeelse lühendi kohaselt kui RSF (Rapid Support Forces).

Relvarahu Sudaanis jõustus 24. aprilli südaööl. USA teatas lisaks, et tagamaks vaenutegevusele kindel lõpp tahavad Ameerika Ühendriigid aidata koostöös partneritega nii seal regioonis kui ka rahvusvaheliselt moodustada komisjoni, mis jälgiks läbirääkimiste pidamist ja nende järgimist. Ameerika Ühendriigid lubasid, et teevad tööd Sudaani osapooletega jõudmaks ühiselt Sudaani tsiviilvalitsuse taastamiseni.

Sudaani relvajõudude teatel vahendasid relvarahu nii Ameerika Ühendriigid kui ka Saudi Araabia. Reuters juhtis tähelepanu, et kaks sõdivat osapoolt ei olnud varem suutnud püsivat relvarahu kokku leppida. RSF-i teatel on nad tõepoolest leppinud kokku relvarahus.

Relvarahu sõlmimise teadet tervitas ka Sudaani kodanikuühiskonna organisatsioonide koalitsioon, kes on osaline läbirääkimistes, mille eesmärk on viia Sudaan demokraatliku riigikorrani.

Sudaani paramilitaarse RSF-i ja riigi relvajõudude vahel kestnud lahingute käigus on hukkunud vähemalt 427 inimest ning mitmed piirkonnad riigis on muutunud lahingutandriks. Lahingutegevuse tõttu on Sudaanist lahkunud kümned tuhanded inimesed Egiptusesse, Tšaadi ja Lõuna-Sudaani, mis Sudaanist 2011. aastal ametlikult lahku lõi.

Samuti on välisriigid enda kodanikke ja diplomaate Sudaanist evakueerinud. ÜRO julgeolekunõukogu peaks Sudaani kriisi arutama teisipäeval. ÜRO esindaja Farhan Haq rõhutas, et Sudaanis oli olukord kriitiline juba enne hiljutist relvastatud konflikti, kuna riigis on suur puudus toidust, puhtast joogiveest, meditsiinist, kütusest, kommunikatsioonivahenditest ja elektrist ning samuti on riiki tabanud tugev inflatsioon.

Sudaani 46 miljonist inimesest kolmandik vajas abi juba enne relvastatud konflikti. Konflikti puhkemise tõttu on mitmed abiorganisatsioonid halvenenud julgeolekuolukorra tingimustes riigis töö lõpetanud.