Poola ja Ungari keelasid teravilja ja toiduainete impordi Ukrainast

Poola ja Ungari otsustasid kohaliku põllumajandussektori kaitsmiseks keelata teravilja ja muu toidu impordi naaberriigist Ukrainast, teatasid mõlema riigi valitsused laupäeval, viidates sellele, et Ukraina toidueksport on viinud alla hinnad kogu regioonis.

Ukraina avaldas kahetsust Poola otsuse üle, öeldes, et "erinevate probleemide lahendamine ühepoolsete drastiliste tegevustega ei kiirenda olukorra positiivset lahenemist".

Suur teraviljatootja Ukraina pidi pärast seda, kui Venemaa blokeeris tema Musta mere sadamad, hakkama oma teravilja, mis on odavam kui Euroopa Liidus toodetud vili, maailmaturule viima mööda maad, kuid logistiliste probleemide tõttu jäi suur osa sellest Kesk-Euroopa riikidesse pidama, mis lõi alla sealsed hinnad ning kahandas kohalike põllumeeste toodangu müüki.

Märtsis ütlesid viie Ida-Euroopa riigi peaministrid Euroopa Komisjonile saadetud kirjas, et selliste toodete nagu teravilja, õliseemnete, munade, linnuliha ja suhkru pakkumine neis on enneolematult kasvanud ning seepärast tuleks kaaluda Ukraina põllumajandustoodete impordile tariifide kehtestamist.

Toiduainete ülepakkumise mõju on tekitanud Poolat valitsevale Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) jaoks valimisaastal poliitilise probleemi, kuna riigi majandus on vajunud stagflatsiooni.

"Valitsus võttis täna vastu määruse, mis keelab Poolasse teravilja, aga ka kümnete muude toiduainete (Ukrainast) sissetoomise, sisseveo," ütles PiS-i juht Jaroslaw Kaczynski parteikonventsiooni ajal. Loetelu, mis jääb vahemikku "teraviljast meetoodeteni" ja mis sisaldab "väga-väga palju asju" lisatakse valitsuse määrusesse, märkis ta.

Kaczynski lisas: "Oleme ja jääme muutumatuteks Ukraina sõpradeks ja liitlasteks. Toetame teda ja toetame teda. ... Kuid iga riigi, iga võimu, igal juhul hea autoriteedi kohus on kaitsta huve oma kodanikest." Kaczynski ütles ka, et Poola on valmis alustama Ukrainaga kõnelusi teraviljaküsimuse lahendamiseks.

Ukraina agraarpoliitika ja toiduministeerium teatas, et Poola keeld on vastuolus kehtivate kahepoolsete ekspordilepingutega, ning kutsus üles läbirääkimistele selle küsimuse lahendamiseks.

"Me mõistame, et Poola põllumehed on keerulises olukorras, kuid rõhutame, et Ukraina põllumehed on praegu kõige raskemas olukorras," seisis avalduses.

Hiljem laupäeval ühines keeluga ka Ungari peaminister Viktor Orbani valitsus, öeldes, et praegune olukord põhjustab kohalikele põllumeestele tõsist kahju. Ungari ei andnud üksikasju selle kohta, millal tema teravilja ja muude toiduainete impordikeeld jõustub, kuid teatas, et see aegub juuni lõpus.

Ungari valitsus teatas, et loodab EL-i tasandi regulatsioonimuudatustele, sealhulgas Ukraina toodangu imporditollimaksude kaotamise ümbermõtestamisele.