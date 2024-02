Poola põllumehed lasid protestiks Ukraina vilja vagunitest välja voolata

Kui üle Euroopa protestivad põllumehed endiselt roheleppega seotud poliitika vastu, siis Poolas on neil üks argument juures. Selleks on odav Ukraina teravili, mis nende riigi kaudu Euroopasse ja mujale maailma liigub. Teisipäeval kerkisid pinged haripunkti Ukraina piiri ääres asuvas Lublini linnas, kus talunikud blokeerisid raudteed. Samuti otsustasid mõned neist avada rongivagunite avad ning lasid teraviljal raudteele voolata.

Pärast pooletunnist blokeerimist saabus sündmuskohale politsei, mille järel rongitee vabastati. Ühe protesti organiseerija Roman Kondruvi sõnul lasid nad viljal maha voolata emotsioonide ajel.

"See on reaktsioon Ukraina teravilja sisseveole. See on väga halb. Inimesed on meeleheitel ja ei suuda ennast kontrollida. Mitte keegi ei kontrolli olukorda - ei Poola ametivõimud ega ka Ukraina omad. Need on kõik emotsioonid. Me ei suuda inimesi kontrollida ja nad valavad viha välja. Oleme pankrotis, sest kõik Ukraina viljaga seotu on kontrolli alt väljunud," sõnas Kondruv.

Samuti blokeerisid Poola põllumehed Ukraina teravilja saabumist ka maanteedel. Protesti eesmärgiks oli sulgeda kõik piiripunktid, mille kaudu teravilja veetakse. Sealhulgas ka sadamates.

Protestid tekitasid pahameelt ka Kiievis, kus leitakse, et olukorra lahendamisse peaks sekkuma Euroopa Komisjon, et blokaad lõpetada.

Samuti alustasid Poola piiril proteste ka Ukraina veokijuhid, kes pole olukorraga rahul. "Nüüd blokeerivad nad sisenemist ja väljumist. Nii ei saa probleeme lahendada. Kui tahad probleeme lahendada, siis tuleb rääkida enda valitsusega. Kui on probleem viljaga, siis blokeerige vilja. Selle asemel, et blokeerida sadu tooteid, mis on teel Ukrainasse. Eriti kui ajad on väga rasked ja kõik saavad aru, et meil on sõda. Ma ei arva, et kõik poolakad on sellised. Poola inimesed on meid paljud aidanud ning meie vahel on palju solidaarsust," rääkis Ukraina veokijuht Ihor Brezmen.

Poola põllumehed on lubanud uusi proteste kui olukord ei muutu.