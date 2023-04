Sotsid jätavad riigikogus mehitamata maaelukomisjoni

"Otsustasime valida maaelukomisjoni, kuna sotsiaaldemokraatidel on valitsuses regionaalministri ametikoht ja tema toob kindlasti kõik olulised teemad meile lauale," ütles SDE pressiesindaja Merilyn Säde esmaspäeval ERR-ile.

Esmaspäeval ametisse astuvas valitsuses on sotsiaaldemokraatidel kolm kohta, regionaalministriks saab eelmise valitsuse keskkonnaminister, varem pikalt Saaremaal omavalitsusjuhina töötanud Madis Kallas.

Sotsiaaldemokraatide fraktsioonil on riigikogus üheksa saadikut, kuid riigikogus on 11 alalist komisjoni. See siiski ei tähenda, et SDE-l jääks oma esindaja nimetamata kahte komisjoni - kuna Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) liikmed peavad samal ajal olema ka mõne teise komisjoni liikmed, saavad sotsid sinna nimetada oma esindaja mõnest teisest komisjonist.

Riigikogu alalised komisjonid on keskkonnakomisjon, kultuurikomisjon, maaelukomisjon, majanduskomisjon, põhiseaduskomisjon, rahanduskomisjon, riigikaitsekomisjon, sotsiaalkomisjon, väliskomisjon, õiguskomisjon ning Euroopa Liidu asjade komisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon määras oma liikmed riigikogu komisjonidesse selliselt:

Euroopa Liidu asjade komisjon – Tiit Maran

Keskkonnakomisjon – Tiit Maran

Kultuurikomisjon – Heljo Pikhof

Majanduskomisjon – Priit Lomp

Põhiseaduskomisjon – Anti Allas

Rahanduskomisjon – Jevgeni Ossinovski

Riigikaitsekomisjon – Raimond Kaljulaid

Sotsiaalkomisjon – Helmen Kütt

Väliskomisjon – Reili Rand

Õiguskomisjon – Eduard Odinets

Komisjonide koosseis selgub pärast seda, kui riigikogu juhatus paneb lähtuvalt fraktsioonide ettepanekutest paika komisjonide suuruse, misjärel saavad erakonnad määrata nendesse oma liikmed ja riigikogu juhatus nende koosseisu kinnitada.

Esimesel korral kutsub komisjonid istungile riigikogu esimees, kuid pärast komisjoni esimehe ja aseesimehe valimist jätkab komisjoni töö korraldamist juba selle juhtkond.

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et Isamaa fraktsioon, millel on riigikogus kaheksa kohta, ei saada oma esindajat õiguskomisjoni ja maaelukomisjoni.

Riigikogu alalised komisjonid peavad oma istungeid esmaspäeva ennelõunal ning teisipäeva ja neljapäeva pärastlõunal. Väliskomisjon kogune reede ennelõunal ning pärast seda peab oma istungeid ka ELAK.