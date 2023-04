Michal: kliimaseadusega peab kaasnema aus debatt

"Globaalne probleem, et majanduskasv ja majandustegevus peaks mahtuma looduse raamidesse, see on maailmas üks megatrend. Kui tegeleme siin igapäevaselt muude väiksemate muredega, siis see on üks küsimus, aga kui mõtleme sellele, milline planeet ja keskkond lastele maha jääb, siis see on asi, mida täna mõjutame 50 ja 100 aastat ette," rääkis Michal.

Michali juhitava ministeeriumi alla jäävad ka energeetika, transport, taastuvenergia, maavarad, kaevandused, raiemahud ja kliimaseadus. "Kliimaseadus on üks asi, mis peab kohe hakkama tulema. See protsess võtab aasta-poolteist ja see peab olema aus debatt looduskaitsjate, samamoodi ettevõtjate vahel, teadlaste, ekspertide osalusel. See annab ühiskondliku tasakaalu, et saaksime aru, kuidas majanduses elujärg paraneb, aga looduse piiride sees austame seda, milline on keskkond," ütles ta.

Automaks peaks Michali hinnangul oma olemuselt puhastama registri romulast ja suunama inimesed puhtama tarbimise poole. "Isegi ilma automaksuta on minu arvamus, et näiteks riik ja miks mitte valitsus, riigikogu oma administratiivse autopargiga võiks näidata eeskuju, minna üle hübriididele ja elektriautodele mõne aastaga. Siis on kohe selge, kuidas sõnade järgi ka käitutakse," sõnas ta.

Küsimusele, kas VKG saab rajada uue kaevanduse, vastas Michal, et juba väljastatud lube valitsus ära ei võta.

Raiemahud jäävad ka uue valitsuse ajal kehtima eelmise valitsuse tehtud metsanduse arengukava järgi. "Seal tuleb parandamisi ja arvan, et pikemas plaanis teeksime targasti, kui majandusega liiguksime selles suunas, et iga raiutud metsaühik saaks kõrgemini väärindatud. Selle nimel peame pingutama," ütles Michal.