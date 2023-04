Sotsiaalminister alustas lasterikaste perede toetuse kärpimisega

Riisalo sõnul jääb vaatamata planeeritavatele muudatustele kolme kuni kuue lapsega peredel lasterikka pere toetus võrreldes 2022. aastaga siiski 150 euro võrra ning seitsme ja enama lapsega peredel 250 euro võrra kuus suuremaks, teatas sotsiaalministeerium.

"Lasterikaste perede toetusmeetmed on algatanud ühiskonnas laialdase diskusiooni, keda ja kui palju peab riik toetama, riivata on saanud ühe- ja kahelapseliste vanemate õiglustunne. Lisaks on oluline meeles pidada, et toetused üksi sündimust ei tõsta. Me peame seadma eesmärgiks laste- ja peresõbraliku keskkonna loomise laiemalt ning pakkuma inimestele kvaliteetseid vajaduspõhiseid teenuseid," ütles Reformierakonda esindav sotsiaalkaitseminister.

Lasterikka pere toetuse vähenemine, toetuse indekseerimisest loobumine ning lasterikka pere toetuse sujuva lõppemise kehtetuks tunnistamine tooks riigieelarvele kokkuhoidu sel aastal 5,1 miljonit eurot ning 2027. aastaks 151,8 miljonit eurot.