Venemaa jätab tänavu ära Surematu polgu marsid

Venemaa otsustas sel aastal ära jätta 9. mail tähistatava võidupüha ajal peetud patriootilised Surematu polgu marsid, mille võimud on rakendanud oma ideoloogia teenistusse. Samal ajal on Vene võimud teatanud ka, et mitmes suurlinnas ei toimu selle aasta 9. mail tavapärast sõjaväeparaadi.

"Seekord rongkäigu formaati ei tule. Traditsioonilist formaati otsustati laiendada nii, et austame kangelaste mälestust terve päeva jooksul," ütles marsse korraldava organisatsiooni pressiesindaja Olga Baibulova.

Tema sõnul otsustasid korraldajad sel aastal laiendada formaati "üks tänav, üks väljak". Uudisteagentuuri Interfax teatest ei selgu siiski, mida formaadi laiendamine tähendab.

Surematu polk (vene keeles "Бессмертный полк") on Venemaa riiklik propaganda-aktsioon, mida korraldatakse igal aastal võidupühal 9. mail Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas osalenud põlvkonna mälestuseks. Aktsiooni osalised kannavad rongkäigus plakateid, millele on trükitud Nõukogude Liidu poolel sõdinute portreefotod, kes on väidetavalt nende sugulased.

Marss sai alguse 2011. aastal Siberi linnas Tomskis, kui sealne ajakirjanik Igor Dmitrijev tuli ideele kanda 9. mai võidupüha rongkäigus oma Suures Isamaasõjas osalenud esivanemate portreesid. See levis ka teistesse linnadesse, 2013. aastal ka Moskvasse ning juba 2014. aastal allutati kogu liikumine Kremlile ja sellest alates on see paljuski ka võimutruuduse näitamise üritus, millel osalemine inimestele sageli ka poolkohustuslik.

Koroonapandeemia tõttu jäi marss 2020. ja 2021. aastal ära , kuid 2022. aastal toimus tavapärases formaadis.

Vähemalt kahe Ukrainaga külgneva Vene suurlinna ja oblasti juhid on teatanud, et seal tänavu võidupüha paraadi ei toimu. Nii on seda kinnitanud Kurski ja Belgorodi oblasti juhid, teatas väljaanne Newsweek, mille väitel on põhjuseks nii julgeolekumured kui ka Ukrainas peetava sõja tõttu tekkinud nappus sõjatehnikast, mida paraadil näidata. Samuti otsustasid Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaare võimud paraadi ära jätta.