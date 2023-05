Venemaal ära jäetud Surematu polgu marss toimus Kongos

Kunagisest Teise maailmasõja ohvrite mälestusüritusest Vene agressiivse patriotismi sümboliks saanud marsi korraldas Kongo DV-s tegutsev Venemaa saatkond, vahendas Ukrainskaja pravda Vene riigimeediat.

"Saatkond korraldas 1. mail juba kolmandat korda Surematu polgu aktsiooni. Kinshasa tänavatel toimunud marsist võttis osa umbes sada inimest, nende seas saatkonna personal, kaasmaalased, Vene sõjalised vaatlejad, ÜRO politseimissiooni [venelastest] liikmed ja Venemaad armastava kongolased," ütles Vene saatkonna pressiesindaja Alina Mirzahhanova riigituule uudistekanalile RIA Novosti.

Sama väljaande avaldatud videost on näha, kuidas marsil osalejad kannavad punalippe, plakateid ja suurt Vene lipuvärvides kangast.

"Катюша" по-конголезьки. РФ знайшла, де можна провести акцію "бессмертный полк" безпечно - в Кіншасі

відео російських пропагандистів РИА "Новости" pic.twitter.com/SgvMIF2yME — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 2, 2023

Venemaa teatas aprilli keskel, et jätab sel aastal ära jätta 9. mail tähistatava võidupüha ajal peetud patriootilised Surematu polgu marsid, mille võimud on rakendanud oma ideoloogia teenistusse. Samal ajal on Vene võimud teatanud ka, et mitmes suurlinnas ei toimu selle aasta 9. mail tavapärast sõjaväeparaadi.

Surematu polk (vene keeles "Бессмертный полк") on Venemaa riiklik propaganda-aktsioon, mida korraldatakse igal aastal võidupühal 9. mail Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas osalenud põlvkonna mälestuseks. Aktsiooni osalised kannavad rongkäigus plakateid, millele on trükitud Nõukogude Liidu poolel sõdinute portreefotod, kes on väidetavalt nende sugulased.

Marss sai alguse 2011. aastal Siberi linnas Tomskis, kui sealne ajakirjanik Igor Dmitrijev tuli ideele kanda 9. mai võidupüha rongkäigus oma Suures Isamaasõjas osalenud esivanemate portreesid. See levis ka teistesse linnadesse, 2013. aastal ka Moskvasse ning juba 2014. aastal allutati kogu liikumine Kremlile ja sellest alates on see paljuski ka võimutruuduse näitamise üritus, millel osalemine inimestele sageli ka poolkohustuslik.

Koroonapandeemia tõttu jäi marss 2020. ja 2021. aastal ära , kuid 2022. aastal toimus tavapärases formaadis.