Sõja 420. päev: Ben Wallace: Vene-Ukraina sõda kestab ka 2024. aastal

Oluline kolmapäeval, 19. aprillil kell 22.25:

- USA teatas uuest, 325 miljoni dollarilisest relvaabi paketist Ukrainale;

- Ukrainasse jõudsid nii USA, Madalmaade kui ka Saksamaa lubatud Patriotid;

- Kiiev sai Saksamaalt teise IRIS-T õhutõrjesüsteemi;

- Maljar: Ukraina pealetungiks tehakse ettevalmistusi riigi idaosas;

- Venemaa korraldas Odessa pihta droonirünnaku;

- Zelenski külastas teisipäeval Poltavat ja kolmapäeval Volnõõniat;

- FT: Ukraina soovib juurde õhutõrjerakette;

- Kiiev: Ukraina väed tulistasid teisipäeval alla seitse drooni;

- Lõuna-Korea vihjas, et võib saata Ukrainasse relvastust;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit ja 12 soomukit.

USA teatas uuest abipaketist Ukrainale

Joe Bideni administratsioon teatas kolmapäeval uuest relvaabi paketist Ukrainale, teatas CNN. Paketi maht on 325 miljonit dollarit ning see on kokku 36. USA abipakett.

Abist andis teada USA välisminister Antony Blinken. Tema sõnul sisaldab pakett täiendavat laskemoona USA antud HIMARS-i süsteemidele ning suurtükimoona, samuti soomusvastaseid süsteeme, väikerelvi, logistilist tuge sõidukitele ning vajalikke hooldusvahendeid.

Rumeenia: Euroopa Komisjon võib keelustada Ukraina vilja impordi viide riiki

Euroopa Komisjon võib jõustada Ukraina vilja ja õliseemnete impordi keelu kuni 5. juunini viide Ukrainaga piirnevasse Euroopa Liidu liikmesriiki eeldusel, et need riigid tühistavad enda eraldi kehtestatud piirangud, ütles Rumeenia põllumajandusminister Petre Daea kolmapäeval.

"Meede võidakse vastu võtta kuni 48 tunni jooksul pärast seda, kui riigid on enda ühepoolsed meetmed tühistanud," ütles Daea ajakirjanikele pärast kõnelusi Euroopa kaubandusvoliniku Valdis Dombrovskise ning Bulgaaria, Ungari, Poola ja Slovakkia ministriga. Läbirääkimised jätkuvad.

Poola, Ungari, Slovakkia ja Bulgaaria on keelanud Ukraina viljaimpordi, kuna püüavad kaitsta oma põllumehi odavast Ukraina viljast tuleneva hinnasurve eest. Rumeenia on seadnud piiranguid, kuid mitte impordikeeldu.

Vene okupatsioonivõimud konfiskeerivad Lõuna-Ukrainas paate

Venemaa poolt okupeeritud Hersoni oblasti võimud teatasid, et nad on asunud okupeeritud aladel paate konfiskeerima Vene relvajõudude tarbeks, vahendas CNN. Kohaliku Vene okupatsioonivalitsuse juhi Vladimir Saldo sõnul konfiskeeriti Henišeski lähistel ligikaudu 30 paati.

Briti kaitseminister: Vene-Ukraina sõda kestab ka 2024. aastal

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles intervjuus The New York Timesile, et on kindel Ukraina vastupealetungis, kuid prognoosib samas sõja jätkumist ka 2024. aastal. Lisaks sellele rõhutas Wallace, et peab olema realistlik ning ei ole oodata ühtegi kindlat selgelt hetke, mil Venemaa kokku kukub. "On raske ennustada, et kui palju kaotusi ta [Putin] on valmis kandma, et kui ta mängust loobub," ütles Wallace Venemaa sõjas püsimise kohta.

Sõja jätkumist ka 2024. aastal pidas eelmisel kuul tõenäoliseks ka USA staabiülemate komitee juht Mark Milley.

Ukrainasse jõudsid nii USA, Madalmaade kui ka Saksamaa lubatud Patriotid

Ukraina asekaitseministri Oleksandr Pavljuki sõnul on Ukrainasse kohale jõudnud nii USA, Madalmaade kui ka Saksamaa lubatud Patriot õhutõrjesüsteemid.

Ukraina sõdurid lõpetasid Patriot õhutõrjesüsteemi väljaõppe USA-s märtsi lõpus.

Kiiev sai Saksamaalt teise IRIS-T õhutõrjesüsteemi

Saksamaa andis Ukrainale 16. aprilli kandis üle teise lubatud IRIS-T õhutõrjesüsteemi, vahendas Spiegel. Kokku on Saksamaa lubanud Ukrainale selliseid õhutõrjesüsteeme neli tükki. Lisaks sellele anti Ukrainale 16 õhutõrjeraketti.

Moodsa IRIS-T õhutõrjesüsteemi arendas välja Saksa ettevõte Diehl Defense. Esimene IRIS-T anti Ukrainale üle eelmise aasta oktoobris ning see oli algselt mõeldud Egiptusele.

Kiievi linnapea Vitali Klitško kiitis märtsis IRIS-T õhutõrjesüsteemi öeldes, et see on iga kord sihtmärki tabanud. Pole veel selge, millal ülejäänud kaks lubatud IRIS-T õhutõrjesüsteemi Ukrainasse jõuavad, kuna neid alles ehitatakse. IRIS-T õhutõrjesüsteem suudab tabada sihtmärke kuni 20 kilomeetri kõrgusel ja 40 kilomeetri kaugusel.

Saksamaa peab ka Rootsiga kõnelusi, et saada neil IRIS-T süsteemi tarbeks täiendavaid raketilaskeseadeldisi. Nüüdseks on Rootsi andnud neid Saksamaale kaks tükki. Saksa Bundeswehr ise moodsat IRIS-T õhutõrjesüsteemi veel ei opereeri.

Samuti jõudis hiljuti Ukrainasse Saksamaa lubatud Patriot õhutõrjesüsteem. Seda kinnitas kolmapäeval ka Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov Twitteri kaudu.

Maljar: Ukraina pealetungiks tehakse ettevalmistusi riigi idaosas

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles kolmapäeval, et Ukraina vastupealetung ei tasuks taandada vaid mõnele aktiivsele pealetungitegevusele ja konkreetsetele kuupäevadele. Maljari sõnul on tegemist mitmete tegevuste komplektiga, millest mõned juba on Ida-Ukrainas töös.

Hanna Maljar rõhutas, et vastupealetungi plaan valitakse lõpuks selline, et vaenlane ei suuda reageerida ning Ukraina relvajõud ei valmista ette mitte ainult pealetungi ühes suunas, vaid kõikide Ukraina alade vabastamist, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa korraldas Odessa pihta droonirünnaku

Venemaa korraldas kolmapäeva varahommikul Odessa pihta droonirünnaku. Venemaa armee kasutas sadamalinna ründamiseks Iraanis valmistatud droone.

Venemaa ründas Odessat Shahed droonidega. Kohaliku meedia teatel oli Odessas kuulda plahvatusi. Meedia teatas, et Odessast umbes 20 kilomeetri kaugusel asuvas linnas puhkes tulekahju, vahendas The Kyiv Independent.

Odessa sadamalinn on Odessa oblasti keskus. Linn asub Musta mere ääres.

FT: Ukraina soovib juurde õhutõrjerakette

Ajaleht Financial Times kirjutab, et tõenäoliselt esitab Ukraina järgmisel Ramsteini tippkohtumisel lääneriikidele ettepaneku, et lääs saadaks Ukrainasse juurde õhutõrjerakette. Järgmine Ramsteini kohtumine toimub reedel 21. aprillil, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu ründamist. Hiljuti saatsid Poola ja Slovakkia Ukrainasse hävitajad Mig-29. Kuid nõukogudeaegsetest hävitajatest ei pruugi piisata drooni- ja raketirünnakute tõrjumiseks, vahendas Financial Times.

Hiljutisest Pentagoni lekkest selgub, et Ukraina õhutõrjel võivad peagi raketid otsa saada.

Järgmine Ramsteini kohtumine toimub Saksamaal asuvas Ramsteini lennubaasis. Tegemist on 11. Ramsteini tippkohtumisega.

Ühe Euroopa riigi ametiisik kinnitas The Financial Timesile, et ukrainlased nõuavad üha enam lühimaa õhutõrjesüsteeme. "Kui nad kasutavad need kõik ära, siis avab see tee Vene õhuväele," hoiatas sama isik lisades, et Ukraina jaoks võib tekitada probleeme kui Venemaa suudab neid õhust juhitamatute pommidega rünnata.

Zelenski külastas teisipäeval Poltavat ja kolmapäeval Volnõõniat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et kohtus Poltava piirkonna ametnikega ning külastas haiglat. "Me lõpetame selle päeva Poltavas. Päris pikk päev. Hommikul olin Donetskis, Avdijivkas. Kurb on näha, mida Vene terroristid on selle linnaga teinud," ütles Zelenski.

Zelenski külastas teisipäeval Ukraina sõdureid Avdijivka rinde lähistel. Ukraina riigipea kuulas kohapeal ka Donetski operatiivtaktikalise grupi ülema ülevaadet piirkonnas toimuvast. Kohapeal kohtus Zelenski ka sõduritega ning andis välja riiklikke autasusid.

Teisipäeval väitis Kremli pressiteenistus, et Vene president Vladimir Putin käis esmaspäeval okupeeritud Ukraina aladel.

Lisaks käis Ukraina president kolmapäeval Volõõnia oblastis Ukraina lääneosas Valgevene piiri lähistel.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

Kiiev: Ukraina väed tulistasid teisipäeval alla seitse drooni

Ukraina õhujõud teatasid, et teisipäeval tulistasid riigi väed alla kuus Iraanis toodetud drooni. Õhujõudude teatel tulistasid riigi väed alla ka ühe Venemaal toodetud drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa kasutab Ukrainas üha enam Iraanis toodetud Shahed-136 droone, mida nimetatakse ka hulkurdroonideks. Iraan tunnistas eelmisel aastal avalikult, et on tarninud Venemaale droone. Venemaa hangib Iraanis valmistatud relvasüsteeme, et lahendada täpismoona ammendumise probleemi Ukraina ründamisel.

Biden pikendas Vene laevade sisenemiskeeldu

USA president Joe Biden teatas teisipäeval, et pikendas Venemaa laevade sisenemiskeeldu. Esimest korda kehtestati keeld juba 2022. aasta aprillis. Sel nädalal oleks see aegunud, kuid Biden otsustas seda aasta võrra pikendada.

Lõuna-Korea vihjas, et võib saata Ukrainasse relvastust

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol andis märku, et Soul võib laiendada oma toetust Ukrainale. Yoon Suk Yeol ütles, et tema valitsus uurib võimalusi, kuidas riik saaks rohkem Ukrainat toetada ja kaitsta. Lõuna-Korea sai rahvusvahelist abi aastatel 1950-1953, vahendas The Guardian.

Lääneriigid avaldavad Soulile üha rohkem survet, et Lõuna-Korea varustaks Ukrainat relvadega. Lõuna-Koreas asuvad suured relvafirmad.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit ja 12 soomukit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 183 770 (võrdlus eelmise päevaga +620);

- tankid 3665 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7110 (+12);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 293 (+0);

- suurtükisüsteemid 2819 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 538 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 285 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2376 (+23);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5692 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 330 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.