Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsused kohalike maksude kallale ei kipu

Tartu linnas on kohalike maksudena praegu kasutusel parkimis- ja reklaamimaks. Samuti laekub kogu maamaksust saadav tulu linna eelarvesse. Mainitud maksud moodustavad linnaeelarve tulupoolel umbes ühe protsendi linna kõigist tuludest.

Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul pole ülikoolilinn aga veel kaalunud uute kohalike maksude kehtestamist, sest turismimaksu näitel ei ole praegu selge, kuidas ja mismoodi võiks see uue maksuna omavalitsuste tulubaasile lisa tuua.

Jõgevamaal asuvas Põltsamaa vallas ei ole praegu ühtegi kohalikku maksu. Võrreldes Tartu linnaga on vald hajaasustatud piirkond ning elanikkegi kümme korda vähem. Vallavanem Karro Külanurm ütles, et uusi kohalikke makse võiks ju kehtestada, aga välja pakutud variantidest ei ole midagi, mis vallale ka päriselt maksuna sobiks ja tulu looks.

"Ei näe mina küll täna sellist varianti, millest siin on räägitud, näiteks ummikumaksust. Ei ole meil siin selliseid muresid. On ka mainitud turismimaksu kohaliku maksuna, ei näe ma ka seda võimalust, et sellist maksu konkreetsele piirkonnale või kogu vallale kehtestada. Ei ole, jah, seni veel ühtegi nii head mõtet tulnud, mis võiks olla siis see, millist maksu võiks Põltsamaa vald kehtestada," arutles Külanurm.

Ka piirkonna muud kohalikud omavalitsused, näiteks Tartu ja Jõgeva vald pole samuti uute kohalike maksude kehtestamise ideed veel volikogudes arutanud. Mis puudutab aga maamaksuga seotuid ideid, mille tulud praegu sajaprotsendiliselt kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad, siis Humala sõnul hakkab uute hindadega maa maksustamine kehtima 2024. aastast ja seda juba varem vastu võetud seaduste alusel.

"KOV-id peavadki juunikuus 2023 vastu võtma uued maamaksumäärad, mis siis kehtestavad maamaksu, mis on seotud uue maa maksustamise hinnaga, mis hakkab kehtima 2024. aasta jaanuarist. Kõik see analüüs on vaja teha ja seda me veel ei ole saanud tehtud," ütles Tartu abilinnapea Humal.

Praegu on maamaksu protsent Tartus 2,5, kuid Humala sõnul see kindlasti järgmisel aastal langeb, aga kui palju, seda ei tea. Samuti on praegu maamaksust vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasutusega alal 0,15 hektarit ja mujal 2 hektarit.

Koalitsiooniläbirääkimistel mängiti ka mõttega, et tulevikus võiks maksustada kodualuse maa. Külanurme sõnul tuleks sellise käigu juures läbi kalkuleerida, mis oleks saadav tulu ning kas rahaline võit vääriks inimeste pahameelt.

"Kodualuse maa maksustamine, eks see on ka ikkagi maainimesele päris märgatav summa, et ei ole täna me selliseid arvutusi teinud ega väga positiivselt sellesse suhtunud, küll aga võimalusena tasub läbi kalkuleerida," märkis Külanurm.

Humala sõnul Tartu linn aga kodualust maad maksustama ei hakka.

"Inimesed, kes Tartusse on sisse kirjutatud, osalevad nagunii ühiste hüved rahastamises, seega nende panus on juba olemas. Ma arvan, et see ei ole meie valik küll, vähemalt mitte esimene valik."