Kesk-Eesti omavalitsuste hinnangul pole aeg uuteks kohalikeks maksudeks õige

Omavalitsusjuhid, kellega "Aktuaalne kaamera" rääkis, on seda meelt, valdade ja linnade finantsvabaduse suurendamine on iseenesest õige samm. Samas pole nende hinnangul praegu õige kehtestada maainimestele uusi makse, mis suurendavad vallalt toetust küsijate arvu veelgi.

"Kui näiteks räägime kodualuse maa taasmaksustamisest, siis maamaks kui selline meie valla eelarves moodustab üldse ainult kolm protsenti, mis on aastas 415 000 eurot. Midagi kardinaalset vallaeelarve positiivseks muutmise mõttes ta kindlasti meil ei muuda," rääkis Põhja-Sakala valla volikogu esimees Aino Viinapuu.

"Täna oleme kindlal seisukohal selles, et kohalikke makse meil ei õnnestu väga suurt tõsta. Ei ummikumaksu, ei mingeid muid täiendavaid maamaksusid ega kodualuse maa maksustamist me isegi ei mõtle ega planeeri," ütles Paide linnapea Kulno Klein, kelle sõnul ei poolda linn ka turismimaksu.

"Me peaksime pingutama, et turistidele peale maksta, et nad tuleksid, mitte vastupidi," sõnas Klein.

"Me oleme naljaviluks rääkinud, et Türil on raudtee, saame ju raudteeliiklust suunata ja teha mõned ummikud ja ummikumaksud, et kuskilt tulu leida. Meil on kõige suurem üritus Türi lillelaat, et turismimaksu siis sealt koguda. Kohalike elanike kodusid ja maad me maksutama ei hakka," rääkis Türi vallavanem Sulo Särkinen.

"Kohalikud omavalitsused on küsinud teatavat autonoomia suurendamist. Aga ma julgen öelda, et see ei ole tähendanud seda, et andke meile see autonoomia ainult maksude kehtestamisega. Küsimus on näiteks tasandusfondi rahastuse muutmises ja selles osas siis jätta ikkagi kohalikule omavalitsusele suuremad võimalused," kommenteeris Järva vallavanem Toomas Tammik.

Tammik lisas, et omavalitsused tohivad kehtestada kohalikke makse juba praegu, ent nende maksude rakendamine maal on olnud keeruline, pealegi on kohalike maksude kogumine ka üsna kulukas.