Euroopa Parlamendi liikmed kritiseerivad euroametnike tasuta reise

Politico küsis Euroopa Komisjonilt välja kui paljud Komisjoni ametnikud on tasuta kinnimakstud reisidel käinud ning tuvastas seeläbi, et Euroopa Liidu konkurentsiametnikud käisid eelmisel aastal 150 tasuta reisil. Politicoga suhelnud Euroopa Parlamendi liikmed mõistsid ilmsiks tulnu hukka.

Peale seda kui ilmnes, et nüüdseks juba endine juhtiv euroametnik Henrik Hololei sai Katarilt tasuta lennupileteid on üha enam üleskutseid uurida ka teiste ametnike tasuta reise, mille on kinni maksnud kas lobistid või advokaadibürood, teatas Politico.

Näiteks kinnitas Euroopa Komisjon Politico päringu peale, et Euroopa Liidu konkurentsiametnikud käisid eelmisel aastal 150 reisil, mille kas osaliselt või täielikult maksis kinni kolmas osapool. Nendest reisidest 23 maksid osaliselt kinni advokaadibürood, konsultatsiooniettevõtted või mõne majandussektori esindusorganisatsioonid.

Algselt Henrik Hololei tausta reiside tõttu ilmsiks tulnud küsimus võimalikust huvide konfliktist on pannud muretsema ka mitmeid poliitikuid ning läbipaistvust ärgitavaid aktiviste, kelle hinnangul on mitmete euroametnike ja lobistide vahel liiga soojad suhted.

Saksamaad Euroopa parlamendis esindav René Repasi ütles Politicole, et praegune olukord on taunitav, kuna ametnike reise võivad kinni maksta ka sellised ettevõtted, kelle suhtes on Euroopa Komisjoni monopolivastane üksus (DG Competition) algatanud juurdluse. Samas ei olevat Repasi sõnul probleeme kui reisi maksab kinni ülikool ning selline olukord on Euroopa Komisjonile isegi kasulik, kuna ametnikud saavad oma tähelepanekuid üliõpilaste ja teadlastega jagada.

Teine Saksa eurosaadik Daniel Freund ütles Politicole, et ta ei saa aru kuidas keegi üldse arvas, et selline iseenda tasuta reiside heakskiitmine võis olla hea mõte. "Kui Hololei juhtum viib nüüd Komisjoni sisemiste reeglite muutumiseni, siis oli ka aeg," lisas Freund.

Euroopa Komisjon karmistas eelmisel kuul huvide konflikti ennetamiseks enda ametnikele kehtestatud reegleid, kuna Hololei oli kasutanud Katari väljamakstud lennukipileteid ajal, kui tema alluvad rääkisid läbi riigi lennufirma lubamise üle Euroopa turule. Nüüd ei tohi euroametnikud enam ise heaks kiita kolmandate isikute või organisatsioonide poolt kinnimakstud reise ega majutust. Erandiks jäävad ülikoolid, Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO või G20.

Euroopa Parlamendi sisemised reeglid on samas märksa selgemad – parlamendisaadikud peavad avalikult iga kuu lõpus deklareerima kõik kinni makstud reisid, majutused ja muud maksed kolmandate osapoolte poolt.