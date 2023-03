Euroopa Liit asus Hololei Katari reise uurima

Euroopa Komisjon teatas, et asus uurima Henrik Hololei tasuta Katari- lende tuvastamaks võimalikku huvide konflikti. Hololei pidas varem Euroopa Liidu nimel Katariga kõnelusi.

Euroopa Komisjon algatas sisejuurdluse selgitamaks välja, kas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei rikkus EL-i ametnike reisireegleid, minnes Katarisse sealse valitsuse kulul, vahendas Politico. Juurdluse keskmes on küsimus, kas Henrik Hololei rikkus kinnimakstud lendudega Euroopa Liidu huvide konflikti reegleid.

Politico kirjutas lisaks varem, et Hololei ei deklareerinud Katarilt saadud tasuta lende. Samal ajal tegeles transpordi peadirektoraadi peadirektor lennunduslepingu sõlmimisega Katari riikliku lennufirmaga Qatar Airways.

Hololei juhtumi pärast muutis Komisjon oma sisemisi reisimisega seotud huvide konflikti hindamise reegleid. Edaspidi ei saa Komisjoni kõrgemad ametnikud enam iseenda huvide konflikte hinnata.

Henrik Hololei lendas üheksa korda äriklassis tasuta 2015. aastast 2021. aastani, teatas Politico, kes need andmed välja nõudis. Nendest kuus lendu olid perioodil, kui toimusid kõnelused selle üle, kas anda Katari riiklikule lennufirmale Qatar Airways Euroopa Liidu siseturu ligipääs. Neli nendest lendudest maksis kinni kas Katari valitsus või Katari valitsusega seotud organisatsioon, mis tekitas küsimuse võimalikust huvide konfliktist.

Euroopa Komisjoni esindaja ei soostunud esmaspäeval ütlema, mida võidakse Hololei puhul ette võtta, kui tõendatakse huvide konflikt. Siiski peaksid võimalikud tagajärjed olema kooskõlas ametnike tööd reguleeriva määrustikuga ning nende kohaselt võib piirduda ka kirjaliku hoiatusega. Samas võib ka ametniku ametist tagandada. Samuti võidakse ametniku tulevast pensioni kärpida.

Euroopa Komisjon tunnistas eelmisel nädalal, et Henrik Hololei pidi varem ise olema lõplik otsustaja, kas tema reisiplaanid võivad osutuda huvide konfliktiks ning see olevat Euroopa Liidu ametnike seas tavapraktika.

Peale Politico paljastusi karmistas Euroopa Liit oma sisemisi huvide konflikti vältimisega seotud reisireegleid ning edaspidi võivad direktori ametikohal olevad ametnikud kiita heaks ainult sellised reisid, mille on maksnud kinni Euroopa Liidu liikmesriikide võimud, rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO või G7 ning akadeemilisel eesmärgil reisid, mis on seotud ülikoolidega. Teisisõnu see karmistab reegleid välisriikide valitsuste võimaliku rahalise toe suhtes.

Peadirektori ametikohal olevad ametnikud peavad aga edaspidi konsulteerima enda vastava volinikuga või voliniku kabinetijuhiga, kui tahavad katta kulud reiside tarbeks, mis toimuvad väljaspool Euroopa Liitu.