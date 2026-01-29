Euroopa Komisjon vallandas Hololei

Euroopa Komisjoni algatas sisejuurdluse Hololei suhtes seoses kahtlustega, et ta rikkus huvide konflikti, läbipaistvuse, kingituste vastuvõtmise ja dokumentide avalikustamise reegleid

"Olen pettunud, kuid aktsepteerin komisjoni otsust ning mul on hea meel, et see pikk protsess on viimaks lõpule jõudnud," ütles Hololei neljapäeval Politicole.

Hololei oli kuni 2023. aasta märtsini Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor ning seejärel töötas ta rahvusvaheliste partnerluste peadirektoraadi nõunikuna, kus tema palk on pisut väiksem kui EL-i kõige kõrgema transpordijuhina.

Politico andmetel teavitati teda 21. märtsil 2025, et komisjon on algatanud tema suhtes distsiplinaarmenetluse.

Uurimine algatati pärast seda, kui Euroopa Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust seoses korruptsioonikahtlustega, millele andis tõuke Prantsuse ajalehe Libération raport, mille kohaselt vahetas Hololei konfidentsiaalset infot Katari ja Euroopa Liidu vahelise olulise lennundusleppe kohta vastutasuks kingituste eest.

Süüdistused põhinesid Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 2023. aasta uurimise konfidentsiaalsetel järeldustel, millele andsid tõuke väljaande Politico paljastused.

Väidetavalt mitmekümne tuhande euro väärtuses kingitusi sai Hololei ja tema pere nn avatud taeva lepingu läbirääkimiste raames aastatel 2016–2019. Leping võimaldas Qatar Airwaysil saada alates 2021. aastast tasuta juurdepääs kõikidele EL-i lennujaamadele, mis on eriti helde leping ilma tegeliku hüvitiseta Euroopa ettevõtetele, märkis Liberation.

"Euroopa Komisjon on viinud lõpule ühe kõrge ametniku suhtes algatatud distsiplinaarmenetluse," ütles komisjoni juhtiv asepresident Henna Virkkunen neljapäeval ajakirjanikele, jättes ametniku nime nimetamata.

Kolm uurimisega kursis olevat Euroopa Komisjoni ametnikku kinnitasid, et kõnealune ametnik on Henrik Hololei. Neist kaks ning veel üks neljas ametnik kinnitasid tema vallandamist.

"Menetluse käigus tehti kindlaks, et asjaomane töötaja rikkus kehtivaid reegleid," ütles Virkkunen ja lisas, et kolleegium on otsustanud rakendada selle kõrge ametniku suhtes asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid.

Hololei oli viimati erakonna Parempoolsed liige, kuid lahkus sealt 20. novembril 2024.

Aastatel 2004–2022 oli ta Isamaa (2004–2006 Res Publica) liige. Veel varem, 1998–2004 oli Hololei Mõõdukate liige.