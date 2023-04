Estonia ramp tõstetakse üles ja tuuakse uurimiseks Eestisse

"Rootsi õnnetusjuhtumite amet korraldas rahvusvahelise riigihanke, et leida sobiv ettevõte rambi üles toomiseks. Kolme riigi ohutusjuurdluse asutused jätkavad üheskoos tööde planeerimist ja ettevalmistusi. Uuringute juhtriik on Eesti, nagu lepiti kokku 2020. aastal, kui esialgse hindamisega alustasime," lausus Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Märt Ots.

"Otsustasime tuua merepõhjast üles parvlaeva Estonia vöörirambi ning filmida autotekki," lausus Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise ameti asejuhataja Jonas Bäckstrand. "2021. uuringute käigus selgus, et vööriramp ei kinnitu enam laevakere külge. Otsustasime rambi üles tuua, et seda põhjalikumalt uurida," lisas Bäckstrand.

Ka Ots ütles ERR-ile, et rambi üles toomine on vajalik, et saada võimalikult hea pilt Estonia huku võimalikest põhjustest.

Rootsi valitsus eraldas tööde teostamiseks 25 miljonit Rootsi krooni (2,2 miljonit eurot). "Otsustasime sõlmida lepingu Norra ettevõttega Reach Subsea AS. Uuringud viiakse läbi laevaga Viking Reach," ütles Bäckstrand. Uuringute läbi viimise täpne aeg on veel täpsustamisel.

Kolme riigi esindajad leppisid kokku, et ramp tuuakse Eestisse, kus seda põhjalikult uuritakse. "Rambi toomisel Eestisse on sümboolsed põhjused," ütles Ots.

Kui palju rambi Eestis hoiustamine ja uurimine Eestile maksma läheb, ei osanud Ots veel öelda. "Miljonitest me siin kindlasti ei räägi," sõnas ta.

Meretööd algavad Otsa sõnul juuni kekspaigas ja kestavad umbes nädal aega. "Seega on tõenäoline, et ramp tuuakse Eestisse juuni lõpus või juuli alguses," lisas Ots.

Käimasolevatest töödest jätkub Taltechi poolt läbi viidav laeva merepõhjaga kokkupõrke modelleerimine, mis peaks valmima augusti lõpuks. Jätkub ka intervjuude läbiviimine laevahukust pääsenutega. Ettevalmistamisel on laeva vööri mudeldamise hange, selle töö finantseerib Eesti.

Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluste asutuste esindajad kohtusid kolmapäeval Helsingis, et jätkata parvlaeva Estonia uuringute edasiste tegevuste planeerimist. Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet korraldas mereliste uuringute läbi viimiseks ja vöörirambi üles toomiseks riigihanke, nagu anti teada 2023. aasta jaanuaris toimunud pressikonverentsil.

Parvlaeva Estonia vöörivisiir toodi merepõhjast üles 1994. aastal ning see asub Rootsis.