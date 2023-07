Galerii: rahvusvaheline meeskond alustas teekonda Estonia vraki juurde

Uurimislaev Viking Reach väljus teisipäeval Rootsist Karlskrona sadamast.

Uurimismeeskond alustab kolmapäeval Estonia vraki juures meretöid.

Meretöid teevad Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) ja Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS ning uuringuid teeb Norra lipu all sõitev uurimislaev Viking Reach.

Meretööd koos sihtkohtadesse sõitudega kestavad sõltuvalt ilmaoludest seitse-kaheksa päeva.

Parvlaeva Estonia vraki asukohas on kavas võtta merepõhja aluskorrakivimi proov parema parda vigastuse juurest, kattumisproov laevakere pinnalt, tuua merepõhjast üles vasakul pardal olevad laevakere plaadistuse väljalõiked, filmida autotekki ning tuua merepõhjast üles vööriramp.

Veealuseid uuringuid tehakse allveerobotitega, tuukrid parvlaeva vraki juurde ei sukeldu.

Ohutusjuurdluse Keskus algatas 2020. aasta 2. oktoobril esialgse hindamise sama aasta septembris Monster Media Group Limited avaldatud videomaterjali põhjal, millel on näha auku parvlaev Estonia vraki paremas pardas. OJK palus abi oma kolleegidelt Rootsis (SHK) ja Soomes (SIAF), et teha esialgne hindamine.

2021. aastal tehtud uuringute käigus selgus, et vööriramp ei kinnitu enam laevakere külge, seega on võimalik ramp merepõhjast üles tuua.