Tallinna-Paldiski raudteeremondi lõpp kiirendab rongisõitu ja tihendab graafikut

Kuus aastat kestnud raudteeremont lääne suunal saab sel nädalal läbi ja uuest nädalast ei pea enam autojuhid pikalt alla lastud tõkkepuude taga passima.

"See kannatuste rada, mis oli remondi ajal, kus käsklusi anti edasi telefoni teel, võttis palju aega. Nüüd toimuvad asjad automaatselt. Rongikiirused lähevad kuni 140 kilomeetrini tunnis Keila suunal ja tagasi. Ja läbi selle, loodame väga, hakkavad tõkkepuud kiiremini kinni ja lahti käima," rääkis Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aetik.

Tõkkepuude taga ootamise aega lühendab juhtimissüsteemi väljavahetamine. Vana oli pärit aastatest 1958 kuni 1981.

"Vana oli releepõhine, kus kontaktid lähevad kokku-lahku. Uus on mikroprotsessoritega, mis on murdosa sekundites," ütles Aetik.

Raudteeremondi lõpp annab Elronile võimaluse teha uut moodi sõiduplaani ning panna rongid senisest kiiremini sõitma.

"Paldiskisse hakkab jõudma vähem kui tunniga, Turbasse hakkab jõudma mõni minut kauem kui tund aega. Ja kõige olulisem, kui meil on nüüd ka teine peatee, me saame sõita tihedamalt, näiteks hommikul tipptunnil Keilast Tallinna saab täpselt iga 15 minuti tagant," selgitas Elroni arendusjuht Ronni Kongo.

Kuna õhtusel tipptunnil on sõitjaid veidi vähem, siis esialgu on sinna plaanitud 20-minutiline intervall.

Sügisel tahab Elron läänesuunalist sõidugraafikut veelgi tihendada kiirrongidega, mis Keilani sõites jätavad väiksemad peatused vahele.

"Need on lõpuni paika panemata, aga näiteks Kivimäe ja Rahumäe on selgelt sellised peatused, kus on vähem inimesi kui Tondil või Lillekülas," ütles Kongo.

Rongide sõiduaegade edasisele kärpimisele seavad piirid Tallinnas kehtiv kiirusepiirang 70 kilomeetrit tunnis.

"Kindlasti peaks vaatama seda, kas ja kuidas me saaksime siin midagi teha, sest 70 kilomeetrit tunnis ei ole ju see kiirus, mida me näha tahaks. Mujal maailmas sõidetakse ka linnas sajaga või rohkem. See on see, mis seda ajavõitu annab," sõnas Kongo.

Järgmise aasta lõpuks valmib Tapa-Tartu lõik ja Aetiku sõnul võib siis Emajõe Ateenasse sõita kuni 160 kilomeetrit tunnis.

Rongiliikus pealinna ja Tartu vahel läheb tihedamaks ja kiiremaks 2025. aastal, kui liinile tulevad uued rongid.

Kogu raudteevõrk peaks korda saama 2028. aastal.